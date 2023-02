Unieke platformer Idea komt naar de Switch

Geïnspireerd door de gelijknamige short film

Tegenwoordig zoeken studios nog steeds naar manieren om nieuwe types gameplay aan te bieden. Zo krijgen we bijvoorbeeld een live-action story-driven game op de Switch in de vorm van Mia and the Dragon Princess, maar zo nu ook Idea.

TLR Games heeft aangekondigd dat dit spel op 8 maart uit zal komen dit jaar. Wat het zo uniek maakt is dat het gebruik maakt van drone beelden. In een top-down beeld zie je de wereld en breng je ideeën verder en verder door de wereld. Het is een unieke grafische stijl met daarbij bekende gameplay in de vorm van een platformer. Je maakt je een weg door verschillende scenes en locaties, en of je je doel bereikt of niet is beide prima. Het lijkt een vrij rustgevende game te worden waarin je een eigen avontuur beleeft, en interactie hebt met hoe anderen je voorgingen of jouw tips juist gebruiken om verder te komen. Hieronder als eerste de trailer van Idea met daaronder de short film IDEA van Olli Huttunen die de inspiratie vormt voor de game.

De vraag is natuurlijk of deze unieke look van de game en de rustgevende gameplay ook iets zijn waar je naar uitkijkt. Lijkt je dit een spel dat goed tot zijn recht komt op de Switch of is dit er eentje om te laten liggen? 8 maart gaan we het beleven.