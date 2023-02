[Roundtable] Dit verwacht (en hoopt) de DN-redactie van de Nintendo Direct

Een nieuwe Nintendo Direct, maar wat verwacht de redactie te zien?

Vanavond is het tijd voor de eerste Nintendo Direct van 2023. Op onze redactie bleek de aankondiging ervan het ideale moment te zijn voor een nieuwe roundtable. In de DN Roundtable lees je regelmatig de meningen en gedachtes bij verschillende vragen en stellingen van onze redactie. Deze keer spreken verschillende redactieleden zich uit over de aankomende Nintendo Direct. Op de eerste plaats delen we met jullie wat wij verwachten te gaan zien, maar uiteraard ook wat we hopen te gaan zien.

De nieuwe Nintendo Direct zal op 8 februari om 23:00 uur Nederlandse tijd plaats gaan vinden. Deel hieronder ook vooral jouw verwachtingen in de vorm van een reactie!

Alice

Laat ik maar beginnen met de voor de hand liggende games. Ik verwacht sowieso iets over The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom te zien of te horen. Het liefste een uitgebreide trailer, maar ik betwijfel of we dat al gaan zien. Dat verwacht ik eerder in een aparte Direct rond TotK. Daarnaast lijkt het me logisch dat we wat horen over de DLC van Xenoblade Chronicles 3, Fire Emblem: Engage en Mario Kart 8 Deluxe. Ik wacht met smart op de nieuwe banen van Mario Kart en laat me graag verrassen met welke ze nu weer gaan komen. Splatoon 3 lijkt me ook een zekerheid. Het Bibberseizoen eindigt deze maand en we weten nog niet wat het volgende seizoen ons gaat brengen. Als die-hard speler van de game, kijk ik daar natuurlijk naar uit.

Maar nu wat ik vooral hoop te zien. Een releasedatum voor de in de Direct van september 2022 aangekondigde Master Detective Archives: Rain Code is wel gewenst. Dat is namelijk een van de games waar ik het meest naar uitkijk. Ik houd van die sfeer en dat in combinatie met het detective-gedeelte kan alleen maar geweldig worden. Daarbij is het dezelfde maker als die de Danganronpa-serie heeft gemaakt. Die serie vond ik echt fantastisch en ik heb daarom hoge verwachtingen van Master Detective Archives: Rain Code.

Dan nog één game die ik hoop te zien, maar eigenlijk totaal niet verwacht: Yo-Kai Watch. Welk deel maakt me niet eens uit, als het maar Yo-Kai Watch is. Ik volg al jaren de manga en heb de vorige games met plezier gespeeld, maar de aangekondigde Engelse lokalisatie laat maar op zich wachten. In hetzelfde rijtje zou ik nog Professor Layton en Ace Attorney kunnen noemen, maar die hoop heb ik echt opgegeven. Van Nintendo zelf zou ik een nieuwe Mario-game willen zien. Ik had namelijk al veel eerder een vervolg op Super Mario Odyssey verwacht. In combinatie met The Super Mario Bros. Movie zou een nieuwe game voor mij een groot succes zijn.

Robert

Deze Nintendo Direct liet voor mijn gevoel lang op zich wachten. Ik kijk erg uit naar vanavond, want gameplaybeelden van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom moeten wel voorbij gaan komen toch? De verwachtingen voor deze game zijn natuurlijk immens hoog, maar ik geloof wel dat Nintendo die gaat waarmaken. 12 mei is het zover en de datum staat al dik omcirkeld in mijn agenda.

Naast Tears of the Kingdom is er nog best veel om naar uit te kijken. Denk aan Pikmin 4, Advance Wars 1 + 2 Re-boot Camp en updates van Mario Kart 8 Deluxe en Mario + Rabbids Sparks of Hope. Het zijn echter wel allemaal games die al in de lijn der verwachting staan. Geen grote verrassingen dus, tenzij Nintendo opeens besluit om een paar verrassingen toe te voegen.

Hoe gaaf zou het zijn als Super Mario Odyssey 2 opeens langs zou komen. Ik heb intens genoten van het eerste deel. Het voelde voor mij als een perfecte combinatie van nostalgie en nieuwe elementen. Er mogen van mij oneindig veel 3D-Mario-platformers uitkomen. Nog een andere 3D-platformer die ik graag zou willen terugzien is van Donkey Kong. Ik wacht hier al op sinds Donkey Kong 64, want de Country-serie telt niet.



De Nintendo Switch is al met zijn zesde jaar bezig en dat is ook wel te zien wat betreft grafische mogelijkheden. Zelfs al doet Nintendo niet mee aan de ‘480FPS’- en ’20K’-oorlog, een opvolger is wel nodig. Het hoeft wat mij betreft niet eens een compleet nieuwe console te zijn, als het apparaat maar weer mee kan doen met de huidige standaarden. Ik hoop stiekem dat er een glimp te zien zal zijn van een nieuw idee (Nintendo Switch Pro).

Maarten

Ik zal eerlijk zijn, hoe dichter we tegen het einde van de levenscyclus van de Switch zitten, hoe moeilijker het wordt om deze stukjes te schrijven. Want hoewel ik de Switch echt een top console vind, verwacht ik niet dat Nintendo nog heel veel grote games op hun hybride console zal uitbrengen en druk bezig is met de volgende generatie. Hiernaast heeft Nintendo van bijna al hun grote franchises inmiddels een game uitgebracht op de Switch.

Allereerst kunnen we denk ik sowieso op nieuwe beelden van Kirby en Zelda rekenen. Kirby komt namelijk al binnen een paar weken uit en Zelda laat nu ook niet lang meer op zich wachten. Ik verwacht daarom richting het eind van de Direct een uitgebreide trailer van de game te zien. Een andere game waar ik beelden van verwacht is Pikmin 4. Eerder deze week doken er al lekken op dat deze game op 26 mei zou verschijnen. Hoewel ik dit op deze datum niet zie gebeuren, Nintendo wilt namelijk niet concurreren met de release van Tears of the Kingdom op 12 mei, geloof ik wel dat deze game al vrij snel zal uitkomen en dat we gedurende deze direct ook een releasedatum krijgen. Hij is namelijk al jaren in ontwikkeling.

Ook verwacht ik een update over Hollow Knight Silksong. De game is al jaren in ontwikkeling en meerdere malen uitgesteld. Het zou mooi zijn als deze langverwachte indiegame aan het eind van deze Direct eindelijk een vaste releasedatum heeft.

Een andere third party-game waar ik ook een releasedatum voor zie verschijnen is Marvel’s Midnight Suns. De game kwam twee maanden geleden uit op de PS5 en de Xbox Series X, een release op de Switch zie ik in maart of april ook wel gebeuren.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Dragon zal ongetwijfeld ook een nieuwe trailer krijgen, aangezien deze game ook volgende maand al verschijnt.

Buiten nieuwe games verwacht ik ook aankondigen van DLC te zien tijdens de Direct. Waaronder een trailer voor de volgende DLC-wave van de Mario Kart 8 Deluxe – Circuit-uitbreidingspas. Ik denk dan ook dat deze volgende maand al speelbaar zal zijn. Verder zie ik de onthulling voor het eerste DLC-pakket van Mario + Rabbids Sparks of Hope ook wel gebeuren. De game is immers al bijna 4 maanden uit, een ideaal moment dus voor een mooie uitbreiding. Ik denk dat we dan misschien zelfs al later deze maand met de DLC aan de slag kunnen.

Ook verwacht ik informatie over een toekomstige update voor Splatoon 3 te krijgen. Splatoon 2 gooide natuurlijk hoge ogen met zijn Octo expansion en hoewel een extra singleplayer voor Splatoon 3 erg mooi zou zijn, zie ik dat zo kort na de release van deel 3 niet meteen gebeuren. Een nieuwe ranked mode gecombineerd met een aantal nieuwe wapens en quality of life-verbeteringen is dan realistischer.

Als ik dan toch nog een wilde gok mag doen, dan hoop ik dat de Direct afsluit met een trailer van de Metroid Prime-trilogie. Metroid Prime 4 laat ongetwijfeld nog een aantal jaartjes op zich wachten en juist daarom is het nu een goed moment om het publiek voor te bereiden op deze game met een flinke oppoetsbeurt van de eerste drie delen.

Wietse

Met verwachtingen voor de Nintendo Direct sta ik er altijd wat anders in dan de meesten. Ik heb zo goed als geen sociale media en krijg dus bij lange na niet zoveel mee als je zou verwachten. Wat het wel oplevert is iemand die vrij open en zonder verwachtingen van populaire titels kan meekijken. Wat verwacht ik dan te zien? Logischerwijs, zo vroeg in het jaar, krijgen we de grote games die dit jaar gaan uitkomen. Denk hierbij aan de nieuwe Zelda bijvoorbeeld. Persoonlijk, echter, ben ik vooral benieuwd naar wat Nintendo gaat doen aan mogelijke nieuwe game aankondigingen én remakes/remasters.

Eén van de dingen waar mensen over struikelen, hoe verder we gaan met de Nintendo-consoles, is het probleem van oude games kunnen spelen. Dat valt spelers op, dat zal Nintendo ongetwijfeld ook op zijn gevallen. Mogelijk krijgen we nu aankondigingen van verscheidene GameCube-games, of mogelijk nieuwe games van oude series (Advance Wars-update?). Mijn hoop is dat we deze Nintendo Direct, of mogelijk in de nabije toekomst, de aankondiging krijgen dat GameCube-games aan Nintendo Switch Online zullen worden toegevoegd! Dit is al een beetje voorspeld eind vorig jaar met het nieuws dat er meer dan 36 miljoen gebruikers zijn, en dat Nintendo voor lange tijd mensen wil laten genieten van de service.

Wie weet, wie weet. Met de Tales of Symphonia Remastered ben ik nu eigenlijk stiekem aan het hopen op een Baten Kaitos-aankondiging.

Dimitri

Het is een rare tijd om voorspellingen te doen. De Switch is inmiddels 6 jaar oud, dus het wordt zo langzamerhand tijd om wat te horen over de opvolger. Toch zal dat deze Direct niet gebeuren. Wat we wél kunnen verwachten? Tears of the Kingdom, Kirby’s Return to Dreamland Deluxe en Cereza zijn allemaal veilige ‘voorspellingen’.

Ondanks dat Zelda vermoedelijk de laatste grote release voor de Switch moet worden, hoop ik op nog één knaller voordat we afscheid moeten nemen. Super Mario Odyssey 2 zou welkom zijn! Metroid Prime 4 staat al even op de planning. Of eindelijk die Switch-ports van Ocarina of Time en Majora’s Mask? Waarschijnlijk allemaal niet. Ik zou al blij zijn met een releasedatum voor Advance Wars 1+2 Re-boot Camp en een road map voor de rest van Mario Kart 8’s DLC. Dat is niet zo onrealistisch, toch? Toch?!