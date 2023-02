Professor Layton is terug!

Professor Hershel Layton komt uit zijn pensioen en gaat weer aan de bak

Het is alweer bijna tien jaar geleden dat Professor Layton zijn afzwaai maakte in de Azran Legacy op de 3DS. Hierna verscheen nog een spin-off in 2017, maar die werd helaas stukken minder ontvangen en sindsdien is de ontwikkelaar Level-5 ook redelijk verdwenen.

Tot vandaag, in de Nintendo Direct werd namelijk een gloednieuwe titel onthuld met Hershel in de hoofdrol. Professor Layton and the New World of Steam is de nieuwe titel die ook meteen een nieuw mysterie moet gaan oplossen. Een releasedatum is verder nog niet bekend