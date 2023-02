GrimGrimoire OnceMore ontvangt gameplaytrailer

Hoe gebruik je magie?

GrimGrimoire OnceMore is vorig jaar in Japan verschenen. Switch-liefhebbers in het Westen zullen vanaf 7 april met de titel aan slag. Om iedereen die de Japanse taal niet machtig is toch een goed beeld te geven van de game, heeft NIS America een trailer uitgebracht. In deze gameplaytrailer krijg je les over combat. De combat in deze real-time strategiegame omvat heel wat aspecten. Zo moet je je mana in de gaten houden, behoren de familiars tot verschillende soorten magie en moet je jouw aanval goed plannen. Tevens krijg je een aantal tips voor een succesvolle aanval. De trailer kan je hieronder aanschouwen.

Deze game is absoluut voor fans van klassieke strategiegames. GrimGrimoire OnceMore brengt het klassieke PS2-strategie-avontuur van Vanillaware namelijk terug naar de Nintendo Switch. In deze game sluit je je aan bij stagiair-goochelaar Lillet Blan, terwijl ze haar reis begint bij de Silver Star Tower en haar magische vaardigheden gebruikt om de geheimen van de toren te verdrijven.

Hoe lijkt jou deze game? Laat het ons weten in de reacties!