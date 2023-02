Bekijk hier om 23:00 uur de Nintendo Direct van 8 februari

Het is bijna zover, tijd voor de allereerste Nintendo Direct van 2023.

Het is vanavond weer tijd om te kijken naar een gloednieuwe Nintendo Direct. Nintendo kondigde gisteren aan dat ze vandaag hun eerste Direct van 2023 uitzenden. De livestream duurt ongeveer 40 minuten en zal voornamelijk gericht zijn op Nintendo Switch-spellen die in de eerste helft van dit jaar verschijnen. Om 23:00 uur vanavond kun je de Nintendo Direct bekijken en dat kan via onderstaande stream. Welke titels er allemaal voorbij gaan komen is nog niet duidelijk.

Wil je de Nintendo Direct gezellig met onze community samen kijken? Ook dat is mogelijk! Op onze Discord-server kun je de Direct samen met ons kijken en meepraten in de voicechat. We zijn van plan om dit te doen vlak na het einde van het Mario Kart-toernooi, dat start om 19:00 uur. Voorafgaand aan de presentatie kunnen jullie dan lekker al jullie verwachtingen met elkaar delen. Om vervolgens na afloop de Direct gezamenlijk na te bespreken.