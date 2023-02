Welke games speel jij het liefst samen met onze community? Geef jouw voorkeur op!

Welke games we met onze community spelen kun jij mede bepalen.

Heb je zin om na een lange dag school of werk in de avond even lekker te gamen? Dat kunnen wij ons maar al te goed voorstellen. Daarom kun je elke maandag tot en met zaterdag om 19:00 uur gezellig met onze community gamen. Op onze Discord-server wordt namelijk dagelijks een online event georganiseerd waaraan jij kan meedoen. Ben jij meer van het gezellig praten met andere Nintendo-fans? Daarvoor ben je natuurlijk ook meer dan welkom op onze Discord!

Laat weten welke games jij graag samen speelt met onze community!

Welke games we spelen, kun jij mede bepalen. We zijn namelijk erg benieuwd welke games jij graag samen met onze community speelt. Via dit formulier kun je jouw voorkeur doorgeven. Dat kost je overigens maar enkele minuten!

Aankomende events

Dinsdag 7 februari om 19:00 uur – Mario Party Superstars

Woensdag 8 februari om 19:00 uur – Mario Kart 8 Deluxe

Check onze Discord voor de events die de dagen erna volgen!

Nog geen lid van onze Discord-server? Klik dan hier om direct naar Discord te gaan!