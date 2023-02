[Review] PowerWash Simulator – Vermakelijk?!

Alles is smerig en moet brandschoon worden!

In de afgelopen jaren ben ik al talloze vreemde games tegengekomen. Toen ik vorig jaar van het bestaan van PowerWash Simulator hoorde, kon ik niet geloven dat dat een echte game zou zijn. Ik was daarom ook ontzettend benieuwd naar de game, toen deze eindelijk verscheen op de Nintendo Switch. Ik begon met een hoop vragen: ‘wat is nou leuk aan schoonmaken?’, ‘wie gaat dit ooit spelen?’ en ‘blijft het leuk om door te gaan?’. Tijdens het spelen kwam ik wel tot de conclusie dat PowerWash Simulator mij wist te boeien op een rare manier. Hoe en waarom lees je in mijn review.

Houd de hogedrukspuit in de aanslag!

Natuurlijk heb ik buiten dingen schoongemaakt met een hogedrukspuit, maar nooit had ik gedacht dat er serieus een game van zou komen. Zo leuk vind ik het immers niet om schoon te maken. Maar waarom dan toch deze game spelen, vraag je je misschien af. Laat ik daar eerst op ingaan. Wanneer je PowerWash Simulator speelt krijg je steeds nieuwe klusjes aangeboden. Elke klus draait om iets wat je schoon moet spuiten. Dit varieert van voertuigen tot enorme huizen tot zelfs een reuzenrad. De omgevingen zijn gevarieerd en de uitdagingen waar je mee te maken krijgt ook.

Geheel onverwachts voelde het verschrikkelijk goed om alles schoon te spuiten, waardoor het er weer spic en span uitzag. Als je bij een klus aankomt ziet alles er zo bedroevend uit. Alles is zo smerig alsof het al jaren niet gebruikt is en al het vuil eraan vastgekoekt is. Dat moet gewoon schoongemaakt worden. Ik wilde daarom juist steeds verder om de klus af te ronden. De klus is pas klaar als alles honderd procent schoon is. En dat gaf me toch een heerlijk gevoel. Alleen dan staat de volgende klus alweer op je te wachten, zo ben je nooit klaar met het schoonmaken. Uiteindelijk kan je makkelijk tientallen uren in de game stoppen voor je alle klussen hebt voltooid, en zelfs dan ben je niet klaar.

PowerWash met uitdagingen

Naast de Career Mode waarin je solo of via online multiplayer in coöp klussen afgaat, heb je ook een modus waarin je uitdagingen voltooid. In deze modus draait het geheel om zo min mogelijk water of tijd gebruiken voor de klus. Je speelt dan een van de klussen die je in Career Mode hebt voltooid, maar dan met een restrictie. Het is zeker uitdagend om jouw eigen highscore te verbreken, maar persoonlijk speel ik het liever op mijn gemak. Haastige spoed is zelden goed, zeggen ze weleens en dat is wat mij betreft het geval met schoonmaken.

Zoals je je wel kan inbeelden is een huis vrij hoog als je ook het dak moet schoonmaken. Daarom vind je in de omgeving bijvoorbeeld een ladder of een krukje, waarop je kan klimmen om bij de lastige plekken te komen. Al kan je het jezelf ook wat makkelijker maken. Naarmate je meer klussen voltooit en dus meer geld verdient, kan je betere apparatuur kopen. Zo zijn er opzetstukjes te krijgen, waardoor je tevens op grote hoogte kan spuiten.

Daarnaast zijn er allerlei schoonmaakmiddeltjes te koop om het jezelf gemakkelijker te maken. Er zijn namelijk regelmatig wat lastig te verwijderen vlekken waarop je zonder hulp zeer goed moet boenen. Tevens zijn er cosmetische items te koop zoals een andere kleur pak en handschoenen. Al met al een hoop waaraan je je hard verdiende geld aan zou kunnen uitgeven. Verstandig kiezen is wel aan te raden, want in het begin gaat het helemaal niet zo snel met geld binnenhalen.

Bewegen gaat wat moeizaam

Op dit moment is PowerWash Simulator alleen speelbaar met knoppen, bewegingsbesturing zit er dus niet in. In het begin miste ik de bewegingsbesturing enorm, omdat dat voor mij de meest logische besturing is op de Nintendo Switch. Dat is dus ook zeker een gemiste kans. Echter betekent dat niet dat het richten door beide sticks te gebruiken niet soepel werkt. Je moet natuurlijk eerst wel wennen en de juiste gevoeligheid van de sticks ontdekken, maar vervolgens ging het soepel in gebruik.

De omgevingen in PowerWash Simulator zien er vanzelfsprekend nogal vies uit. Qua details vind ik het wat tegenvallen, maar dat zie ik door de vingers, omdat het niet de game in de weg zit. De game draait namelijk niet om hoe gedetailleerd alles is. Het draait om ontspanning en alles rustig schoonmaken. Ondertussen af en toe een grappig berichtje, waarin de opdrachtgever wat dingen opmerkt bijvoorbeeld. Dat is vooral de charme van deze game.

Het lastigste in het spel is om te zien wat nog niet schoon is. Je kan dat met een druk op de knop wel oranje laten oplichten, maar dat is niet altijd goed zichtbaar. Dat merk je vooral als het gaat om minuscule oppervlaktes of oranje ondergronden.

Conclusie

Naar mijn mening is PowerWash Simulator geen game zoals je een game verwacht. Het probeert je op een rare manier te interesseren en weet dat zeker goed te doen. Dit spel is echter niet voor iedereen geschikt. Wel is het geschikt voor mensen die van wat ontspanning en de voldoening van schoonmaken, zonder fysieke inspanning, houden. Voor een bedrag van €24,99 is het goed geprijsd, want je krijgt er zeker tientallen uren plezier uit.

+ Vele omgevingen om schoon te spuiten

+ Geld kan je uitgeven aan upgrades

+ Schoonmaken was nog nooit zo ontspannend

– Geen bewegingsbesturing

– Niet alle viezigheid is even goed zichtbaar

DN-score: 7,2