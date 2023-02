Raiden III x Mikado Maniax verschijnt op 9 juni

Raiden III, maar dan in een nieuw jasje!

Afgelopen maand kondigde NIS America Raiden III x Mikado Maniax aan voor de Nintendo Switch. De game zou in de zomer van 2023 moeten verschijnen, maar Switch-spelers moesten nog op een exacte releasedatum wachten. Zojuist is er op het YouTube-kanaal van NIS America een nieuwe trailer verschenen. Deze kan je hieronder bekijken. In deze trailer krijg je een blik op de verschillende modi die de game bevat én wordt er een releasedatum gedeeld. Noord-Amerika mag al vanaf 6 juni gaan genieten van de game. Iedereen in Europa en Oceanië moeten een paar dagen langer wachten, namelijk tot 9 juni.

Raiden III x Mikado Maniax is een typische shooting game. Het origineel, Raiden III, kwam in 2005 uit en is nu compleet verbeterd, waardoor het een ultieme versie is. Met deze versie wordt tevens het 30-jarig jubileum van de Raiden-franchise gevierd. Raiden III x Mikado Maniax bevat meerdere modi zoals Flash Shot (allemaal tegenstanders verslaan), Boss Rush (strijden tegen een baas), Double Play (twee vliegtuigen tegelijk besturen). Mocht je nou willen testen hoe goed je bent, dan kan je in World Class Pilot strijden tegen andere spelers wereldwijd, inclusief ranglijst. Tevens heb je de keuze tussen de originele of remixed achtergrondmuziek.

