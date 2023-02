Nintendo maakt financiële resultaten bekend – Switch meer dan 122 miljoen keer verkocht

De Switch is inmiddels meer dan 122 miljoen keer verkocht!

Vandaag heeft Nintendo de financiële resultaten onthuld over laatste drie kwartalen van afgelopen jaar, welke eindigde op 31 december 2022. Hieruit blijkt dat de verkopen van de Nintendo Switch weliswaar zijn gedaald ten opzicht van het jaar ervoor, de totale verkopen hebben wel een nieuw hoogtepunt bereikt. De hybride console heeft inmiddels de mijlpaal van 122 miljoen verkochte exemplaren aangetikt. In totaal zijn er 14,91 miljoen Nintendo Switch-apparaten verkocht in de laatste drie kwartalen van 2022. Deze periode betreft de eerste 9 maanden van het huidige fiscale jaar, welke eindigt op 31 maart 2023. Nintendo verwacht uiteindelijk 19 miljoen consoles te verkopen voor 31 maart.

De verkopen van de Nintendo Switch zijn wél met 21,3% gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Volgens Nintendo komt dit onder andere door een tekort aan verschillende onderdelen, waardoor de productie van de console niet de volledige capaciteit kon behalen. Het totaal aantal verkochte spellen voor de hybride console daalde met 4%, maar de digitale en NSO-opbrengsten namen juist met 21,5% toe. Meer cijfers over de hierboven genoemde periode kun je hieronder vinden.

Financiële resultaten Nintendo [Q2 – Q4 2022]

Dit betreft de eerste 9 maanden van het huidige fiscale jaar, eindigend op 31 maart 2023.

Totale omzet: 9,13 miljard euro

Operationele winst: 2,9 miljard euro

Reguliere winst: 3,4 miljard euro

Nintendo Switch-hardware totaal: 122,55 miljoen exemplaren

Nintendo Switch-software totaal: 994,3 miljoen exemplaren