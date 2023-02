Morgen is het weer tijd voor een Nintendo Direct!

De eerste Nintendo Direct van het jaar is bijna een feit!

Vorige week schreven we dat er mogelijk binnenkort een nieuwe Nintendo Direct aan zat te komen. En ja hoor, het gerucht bleek waar te zijn! Morgen, 8 februari, is het namelijk tijd voor de allereerste Nintendo Direct van dit jaar. De livestream duurt ongeveer 40 minuten en zal voornamelijk gericht zijn op Nintendo Switch-spellen die in de eerste helft van dit jaar verschijnen. Wellicht krijgen we dus meer te weten over The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, maar of dat ook gaat gebeuren… We zullen trouwens met z’n alle tot het einde van de dag moeten wachten, want de Nintendo Direct begint pas om 23:00 uur.

Wil je graag de officiƫle aankondiging zien? Bekijk dan onderstaande tweet van Nintendo Nederland.

Kijk morgen, 8 februari, om 23:00 uur naar een #NintendoDirect-livestream met ongeveer 40 minuten aan info die voornamelijk is gericht op #NintendoSwitch-games die in de eerste helft van 2023 worden uitgebracht.



Bekijk 'm hier šŸŽ„: https://t.co/r5gtuFhwSk pic.twitter.com/6MbKZmVNte — Nintendo Nederland (@NintendoNL) February 7, 2023

Welke spellen zou jij graag aangekondigd zien worden tijdens de Nintendo Direct? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!