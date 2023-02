Kijk de Nintendo Direct samen met ons op Discord!

Praat gezellig met ons mee en deel je bevindingen in de voicechat!

Zoals velen van jullie misschien al hebben meegekregen vindt er morgenavond om 23:00 uur weer een Nintendo Direct plaats. Het leek ons daarom een leuk idee om deze samen met jullie te bekijken in de voicechat van onze Discord-server. We zijn van plan om dit te doen vlak na het einde van het Mario Kart-toernooi, dat start om 19:00 uur. Voorafgaand aan de presentatie kunnen jullie dan lekker al jullie verwachtingen met elkaar delen. Om vervolgens na afloop de Direct gezamenlijk na te bespreken.

Hoe werkt voicechatten nou?

Je klikt met je muis op het luidspreker-icoontje waar op dat moment meerdere communityleden in zitten. Dit kun je terugzien aan het aantal profielicoontjes dat in een kanaal zit. Zodra je erop hebt geklikt en een bijbehorende microfoon hebt aangesloten, ben je te horen in de voicechat en kun je met andere communityleden praten. Mocht je je niet comfortabel voelen in het spreken met andere communityleden, maar wil je wel gezellig meedoen? Dan kun je ook gebruik maken van het bijbehorende tekstkanaal: #reactie-op-vc. Mocht je nog geen lid zijn van onze Discord-server, klik dan op de grote knop hieronder. We houden hier tegenwoordig (bijna) elke dag om 19:00 uur een online game-evenement! Kijk jij de Nintendo Direct morgenavond om 23:00 uur ook gezellig met ons mee? Laat ons vooral weten in de reacties!