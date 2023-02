Financiële resultaten: Pokémon grote winnaar

Nintendo scoort hit na hit!

Nintendo heeft zojuist hun financiële resultaten van de afgelopen 9 maanden gedeeld, inclusief indrukwekkende resultaten aan de hardware-kant. Kijken we naar de software, dan is ook op dat front Nintendo niet te stoppen met ruim 172 miljoen verkochte games. Vooral Pokémon Scarlet en Pokémon Violet zijn grote hits voor de game-gigant.

We hebben het eerder al gehad over het succes van Pokémon Scarlet en Violet. Hoewel de games bekritiseerd zijn om hun technische gebreken, verkochten ze 10 miljoen exemplaren in 3 dagen tijd. Inmiddels is de teller over de 20,6 miljoen gegaan! Ter vergelijking, Sword en Shield zit nu op 25,68 miljoen units, maar die games zijn al ruim 3 jaar op de markt. Scarlet en Violet zal daar waarschijnlijk dus voorbij vliegen.

Andere hits zijn Splatoon 3 met 10,13 miljoen verkochten exemplaren, en Nintendo Switch Sports. Van die laatste zijn er per 31 december 2022 8,61 miljoen verkocht. In totaal heeft Nintendo in de eerste 9 maanden van het huidige fiscale jaar 27 titels uitgebracht waar al meer dan een miljoen stuks van zijn verkocht. Hiervan zijn er 19 van Nintendo zelf en 8 van andere uitgevers.

Uiteraard heeft Nintendo ook een indrukwekkende bibliotheek aan eerder uitgekomen games. En ook daar zitten titels tussen die blijven verkopen. Zo heeft Mario Kart 8 Deluxe in de afgelopen 9 maanden ruim 66.000 exemplaren verkocht, wat het totaal op 52 miljoen stuks brengt. Animal Crossing: New Horizons heeft met een kleine 30.000 stuks de teller naar 41,59 miljoen stuks weten te tillen. En Pokémon Legends Arceus – die aan het eind van het vorige fiscale jaar uitkwam – zit inmiddels op ruim 14,6 miljoen verkochte games.

Mocht je alle cijfers van Nintendo zelf willen bekijken, dan kun je hier de resultaten downloaden.