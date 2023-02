Financiële resultaten: 46% software sales zijn digitaal

Vorig jaar was dat nog 40,2%

Nintendo heeft hun financiële resultaten van de afgelopen 9 maanden bekend gemaakt. Op onze site hebben we het al gehad over de hoeveelheid verkochte Switch-systemen en de verkochte software. Er valt echter nog iets op aan de documenten: gamers stappen over op digitale aankopen.

Nintendo-gamers zijn over het algemeen verzamelaars. Wij vinden het fijn om een cartridge in een doosje te hebben. Het liefst met een handleiding, maar dat is een verhaal voor een ander moment. Kijken we echter naar de software-verkopen (download), dan valt op dat zelfs Nintendo-gamers langzaam maar zeker de overstap maken naar digitaal.

Vorig jaar verkocht Nintendo in de eerste 3 kwartalen van hun fiscale jaar 179,29 miljoen games. Hiervan waren er 40,2% digitaal. In het huidige fiscale jaar heeft Nintendo 172,11 miljoen games verkocht, waarvan 46% digitaal. Dat zijn dus minder games, maar digitaal is wel in een stijgende lijn.

Nu gaat het gros dus nog steeds voor fysiek, maar we zien wel dat digitaal fysiek begint in te lopen. Ter vergelijking, voor de PlayStation 5 wordt zo’n 80% digitaal verkocht. En Xbox moet het vooral hebben van hun Game Pass-abonnement, terwijl op de pc nauwelijks nog fysieke releases uitkomen. Nintendo-gamers proberen hard hun fysieke games vast te houden, maar het lijkt er dus op dat zelfs wij er langzaamaan moeten geloven.

Koester jij jouw fysieke gameverzameling? Of vind jij digitaal juist praktisch? Laat het ons weten in de comments!