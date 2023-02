Retro pitchte een Star Fox-game voor WiiU

Star Fox: Armada heeft nooit groen licht gekregen.

Voormalig Retro Studio-artiest Eric Kozlowsky klapt tegen Youtube-kanaal Did You Know Gaming uit de school. Hij zou in 2013 een pitch hebben gedaan voor een Star Fox-game voor de WiiU. Helaas is de pitch nooit van de grond gekomen, zegt hij tegen DYKG:

In de video legt Kozlowsky uit dat hij mee heeft gewerkt aan een 12-pagina dik pitch-document van Star Fox: Armada. De game zou grotendeels gebaseerd zijn op Star Fox 64 (Lylat Wars hier in Europa), maar met een grote focus op multiplayer naast de standaard singleplayer-campagne. Armada zou draaien om het creëren van je eigen team, met in de multiplayer-modus zelfs een ‘character create’-optie.

Kozlowsky vertelt dat spelers die door een rivaliserende bende zijn neergehaald, een premie op hun tegenstanders konden uitdelen. Aangezien de personages in de games eigenlijk huurlingen zijn, vond hij dat de game daar meer de nadruk op moest leggen dan in voorgaande titels uit de serie. Ook zou de grafische stijl van de game meer lijken op de poppen waar de SNES-versie mee geadverteerd is.

Helaas is de game nooit voorbij het management gekomen. Retro’s laatste game is op het moment van schrijven Donkey Kong Country: Tropical Freeze uit 2014. Na de Switch-port van die game heeft Retro niks meer uitgebracht, hoewel we weten dat ze momenteel werken aan Metroid Prime 4. Star Fox kreeg uiteindelijk wel een WiiU-game in de vorm van Star Fox Zero, maar die heeft weinig succes weten te behalen.

Zou jij geïnteresseerd zijn in de game van Retro? We adviseren je zeker de video van DYKG te bekijken. Het is heel interessant om te zien wat had kunnen zijn.