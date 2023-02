Pedro Pascal in SNL’s Mario Kart

Die gekkies van Saturday Night Live, toch…

Pedro Pascal is tegenwoordig niet meer weg te denken van de televisie. De acteur is te zien in series als Game of Thrones, The Mandalorian en nu in de hit-serie The Last of Us. Die laatste was de inspiratiebron voor Saturday Night Live om hem in nóg een gameverfilming te stoppen: Mario Kart.

Het gaat uiteraard om een parodie, maar toegegeven: Mario in een dystopische wereld waarin Bowser de macht heeft overgenomen? Dat levert een vermakelijke video op! SNL heeft in ieder geval goed hun best gedaan om het Mario-universum een stuk donkerder te maken dan hoe we het kennen. Maar dan wel met een hele dikke knipoog. Bekijk de video hier:

Voor wie het niet kent, Saturday Night Live is een satirisch programma op de Amerikaanse televisie. Grote komieken hebben hun debuut gemaakt in deze serie die sinds 1977 de harten van Amerika verovert. Denk aan acteurs als Eddie Murphy, Dan Aykroyd en Mike Myers. De lijst is te lang om hier op te noemen, maar er zitten grote namen tussen.

In deze video steken ze dus de draak met Mario Kart en wie kan hem nu beter vertolken dan Pedro Pascal? Deze acteur gooit momenteel hoge ogen met de (tevens) dystopische dramaserie The Last of Us, gebaseerd op de gelijknamige games van Naughty Dog.

Zit jij te wachten op een pessimistischere versie van Mario dan de film die in april verwacht wordt? Laat het ons weten in de comments.