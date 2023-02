Mia and the Dragon Princess komt in april uit op de Switch

Live action keuzes komen naar de Switch

Er is eindelijk nieuws rondom de game van Wales Interactive. Mia and the Dragon Princess zou eind vorig jaar al uit moeten komen, maar werd vertraagd. Nu hebben we een nieuwe trailer voor de game én een release datum: 21 april 2023.

Bijzonder om te zien misschien, een game waarin de graphics daadwerkelijk camerabeelden zijn! De trailer laat niet veel los over het verhaal dus hier een kleine samenvatting. Je speelt als Mia, een dagdromer van avonturen, die in een saaie baan vastzit en geen stap vooruit komt in haar leven. Een mysterieuze vrouw in haar leven zoekt hulp en Mia vangt haar op. En dan beginnen de problemen. Slechteriken zoeken de vrouw op en nu moet Mia zien te overleven en achterhalen wat er aan de hand is.

Je maakt keuzes in het verhaal die een impact hebben op het verhaal, wat je weet, maar ook je andere groepsleden die tevens je collega’s zijn. Ga jij de game halen, of is dit toch wat te anders voor je? Laat het hieronder weten.