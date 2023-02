[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 6

Benieuwd welke games er volgende week uitkomen? Lees dan mee!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!

Nadir: A Grimdark Deck Builder

Verschijnt op: 7 februari 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Nadir: A Grimdark Deck Builder heeft nogal een reis achter de rug. Deze roguelike deckbuilder kwam het eerst onder onze aandacht in 2021, waar we toentertijd zelfs een Hands-on voor hebben geschreven. Maar de game is sindsdien enorm veranderd! Gelukkig is de sfeer van de game hetzelfde gebleven, nog steeds is het een donker kunstzinnig plaatje met inspiraties uit Dante’s Divine Comedy. Voer het bevel over een avatar van één van de dodelijke zonden en neem het op in gruwelijke 1vs1 gevechten tegen krachtige demonen. Je kaarten bepalen je aanvallen, waarbij je kunt kiezen uit de rode of blauwe kant. Maar wees voorzichtig, want elke actie laadt de capaciteiten van de vijand op.

Digerati Presents: Indie Darling Bundle Vol. 5

Verschijnt op: 9 februari 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €47,99

Het is weer tijd voor een indie bundle! Digerati geeft zijn vijfde indie bundle uit met games die wellicht al even bestaan, maar in deze combinatie toch mooi even wat voordeel opleveren. Deze bundle bestaat uit de volgende games:

Snakeybus: een absurde arcade racespel waarbij je zoveel mogelijk passaiers naar hun bestemming probeert te brengen en je alsmaar verlengende bus probeert te ontwijken.

Super Blood Hockey: een gewelddadig eerbetoon aan klassieke 8- en 16-bit ijshockeyspellen.

The Procession to Calvary: een python-achtig avonturenspel waarin je door een gedetailleerd landschap reist dat is opgebouwd uit honderden schilderijen.

Glass Masquarade 2: Een dromerige verzameling artistieke legpuzzels.

Go! Go! PogoGirl

Verschijnt op: 10 februari 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €4,99

En dan nu even wat anders. Go! Go! PogoGirl is een ouderwets platformspel over een meisje en haar springstok. Stuiter er flink op los in deze pixel wereld terwijl je edelstenen verzamelt en vervolgens lekker verder stuitert. Het is een ode aan de platformspellen uit de jaren 90 met kleurrijke graphics, grappige animaties en vloeiende gameplay. Net zoals vroeger bevat het daarnaast talloze geheimen en geheime knoppencombinaties.

Wat verder verschijnt in de week van 6 tot en met 12 februari:

8 feb. 2023: Daily Dadish – €9,00

8 feb. 2023: Japanese Escape Games: The Light and Mirror Room – €9,99

9 feb. 2023: Perserverance: Complete Edition – €19,99

9 feb. 2023: Bumblebee: Little Bee Adventure – €9,99

9 feb. 2023: Shuttlecock-H – €7,99

9 feb. 2023: Air Jet Fighter Combat – Europe Fly Plane Attack – €4,99

9 feb. 2023: Alice in Wonderland: A jigsaw Puzzle – €4,99

9 feb. 2023: Kart Crazy Race Simulator Game – €4,99

9 feb. 2023: Rob Riches– €8,99

9 feb. 2023: Putrid Shot Ultra – €2,79

10 feb. 2023: Legion of Doom – €4,99

10 feb. 2023: Speedgunner Ultra – €4,99

10 feb. 2023: Food Truck Tycoon – Asian Cuisine Gold Edition– €6,99

10 feb. 2023: Ragdoll Race: Heroes Arena – €4,99

10 feb. 2023: nPaint – €19,99

10 feb. 2023: Looking for Aliens – €6,99

10 feb. 2023: Youmandriver – €11,99

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.