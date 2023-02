Gerucht: komt Pikmin 4 in mei?

Zou het waar zijn?

De geruchten rondom de release van Pikmin 4 zijn flink opgelaaid door een Griekse gamewinkel. Zij hebben namelijk een releasedatum gekoppeld aan de game.

Zou deze datum kloppen?

Pikmin 4 is afgelopen september tijdens een Nintendo Direct officieel aangekondigd door Shigeru Miyamoto. Echter is er tot nu toe nog geen exacte releasedatum bekend gemaakt. Deze Griekse website denkt in ieder geval aan 26 mei van dit jaar. Het zou op zijn zachtst gezegd wel een onlogische keuze zijn van Nintendo, aangezien The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom op 12 mei verschijnt.

Wat denken jullie? Moeten we deze aanname met een flinke korrel zout nemen of zou Pikmin prima in mei kunnen uitkomen?