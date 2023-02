Nintendo “wint” rechtszaak omtrent Joy-Con Drift

Het is niet wat je denkt.

Nintendo heeft een rechtszaak gewonnen omtrent de welbekende Joy-Con Drift waar de Switch mee geteisterd wordt. Het is echter niet de overwinning die je zou denken, aldus Nintendo Life.

In november heeft een Amerikaans (uiteraard) gezin Nintendo geprobeerd aan te klagen via een class-action lawsuit. Dit houdt plat gezegd in dat andere gedupeerden zich toe kunnen voegen aan de rechtszaak om zo ook een compensatie te krijgen. Zij zochten compensatie voor een zeer bekende klacht van de Nintendo Switch: Joy-Con Drift.

Echter staat er in de gebruikersovereenkomst dat het bedrijf niet aangeklaagd mag worden als er klachten zijn. Daarvoor in de plaats moeten gebruikers met het bedrijf zelf tot een juridische oplossing komen. De ouders van het gezin waren het hier niet mee eens, claimend dat de Nintendo Switch van hun kinderen is. En omdat de kinderen minderjarig zijn en dus niet akkoord mogen gaan met de EULA (End User’s License Agreement), mogen zij het bedrijf wel aanklagen. De rechter is het hier niet mee eens: de ouders zijn verantwoordelijk voor de aankoop, dus de Switch is van hun.

Deze zaak loopt dus met een sisser af. Neemt echter niet weg dat het probleem met de Joy-Cons nog steeds niet opgelost is. Nintendo heeft wel een reparatieservice in het leven geroepen om het probleem tegen te gaan.

