Gameplaybeelden Switch versie PowerWash Simulator

Klaar om de boel eens lekker schoon te maken?

Afgelopen week verscheen PowerWash simulator op de Switch. De game heeft de afgelopen tijd een enorme populariteit vergaard, maar voor iedereen die zich afvraagt waarom dat nu eigenlijk is hebben we goed nieuws voor je. Super Nintendad heeft namelijk een video online gezet waarin hij de game even laat zien. Benieuwd of deze vreemde rustgevende ervaring iets voor jouw is? Je kunt de beelden hieronder bekijken.

In PowerWash Simulator draait alles, zoals de naam al suggereert, om powerwashing. Lekker vanuit je luie stoel de boel schoonmaken zonder moe te worden. Denk bijvoorbeeld aan het wassen van een huis of een auto. Nog belangrijker, geen stress om de tijd of niet-werkende apparatuur. Het hele spel is zo ontspannend mogelijk. De game wordt uitgebracht in samenwerking met Square Enix Collective. Hierdoor is er ook een gratis Tomb Raider Special Pack te downloaden, welke bestaat uit een mini-campaign bestaande uit een kort verhaal en vijf levels.