[DN’s Five] De beste soundtracks van de Game Boy

Vandaag is de Game Boy aan de beurt.

Het is weer tijd voor een DN’s Five. Vorige week mocht de NES het spits afbijten. De eerste grote console release van Nintendo. Vandaag kijken we naar het volgende stukje hardware, namelijk de Game Boy. Wat een klassieker! In 1990 mochten wij als Europeanen aan de slag met deze eerste handheld (zonder kleurenscherm). Brengt het al genoeg herinneringen naar boven? Laten we dan gauw kijken naar de vijf beste soundtracks.

5: Dr. Mario – Fever

Het was bijna onmogelijk om een top 5 samen te stellen. Wat zijn er veel prachtige soundtracks uitgebracht op de Game Boy. Het wordt vanaf nu alleen nog maar moeilijker waarschijnlijk. Dr. Mario mag uiteraard niet ontbreken met deze hele bekende soundtrack. Ik lig op dit moment ook met een flinke ‘Fever’ op bed, dus erg toepasselijk ook.

4: The Legend of Zelda: Link’s Awakening – Tal Tal Heights

Voor zover ik weet, is deze soundtrack alleen gebruikt in Link’s Awakening. Laat het vooral weten als jij hem nog in een andere The Legend of Zelda game gehoord hebt. Ik vind dit nummer namelijk fantastisch en het is eigenlijk een schande dat ik hem nooit meer ergens terug heb horen komen. Overigens ben ik wel blij dat er in de remake van Link’s Awakening op de Nintendo Switch een orkestrale versie van dit nummer zit. Een aanrader om ook even op te zoeken, al blijft het origineel toch mijn favoriet.

3: Tetris – Tetris Music A

Wie kent het niet, deze Tetris soundtrack is bijna net zo beroemd als die eerste paar noten van het bekende ‘Mario deuntje’. Toen ik als kind mocht spelen op de Game Boy heb ik vaak geprobeerd om Tetris uit te spelen. Om die reden kan ik deze melodie dromen. Wat een prachtig stukje muziekgeschiedenis, vinden jullie niet?

2: Pokémon Blue/Red/Yellow – Lavender Town

Een bijzondere soundtrack, want ik had er tijdens het gamen eigenlijk een hekel aan. Ik was echt doodsbang om door dit stadje te wandelen. Lavender Town was eng en had zelfs wat lugubers als ik er nu naar terugkijk. In die periode vond ik de niet bestaande geest-Pokémon gewoon verschrikkelijk. De muziek versterkte dit effect alleen maar. Er zijn in deze games eigenlijk teveel memorabele soundtracks, maar als je mij vraagt naar de beste dan kies ik toch voor die van Lavender Town. De muziek zet de toon in dit geval.

1: Super Mario Land 2: 6 Golden Coins – Overworld Theme

Misschien volgens velen van jullie niet de beste soundtrack op de Game Boy, maar voor mij is het pure nostalgie. Mijn ouders gingen in de zomervakantie altijd naar een camping en konden daar gerust wekenlang vertoeven. Op een gegeven moment hadden mijn ouders voor één van die vakanties een Game Boy gekocht. Hoewel ik er zelf niet op mocht spelen (later wel), kon ik natuurlijk wel meekijken en luisteren. Deze soundtrack roept herinneringen op en is tegelijkertijd ook gewoon steengoed! Later kwam ik er trouwens achter, waarom dit nummer zo vaak voorbij kwam. Super Mario Land 2 had een lastige eindbaas, waardoor je soms vrijwel de hele game opnieuw moest spelen als je verslagen werd.

Ik hoop dat je weer genoten hebt van deze ’trip down memory lane’ ditmaal op de Game Boy. Wat hebben alle Nintendo consoles toch mooie soundtracks, vinden jullie niet? Wie vult deze lijst aan met eervolle vermeldingen? Volgende week gaan we kijken naar de Nintendo 64. Dat wordt pas een uitdaging…