Super Mario Bros. Movie krijgt kleurrijke poster

Iedereen krijgt een plekje.

De Super Mario Bros.-film die vanaf april in de bioscoop te zien gaat zijn, heeft een nieuwe poster gekregen. En het is een zeer kleurrijke geworden!

Op de poster is duidelijk te zien hoe Bowser zijn rijk het op moet nemen tegen de Mushroom Kingdom. Goed tegen kwaad. En iedereen heeft een plekje op de poster, waaronder een nieuw personage waar het internet door geïntrigeerd is.

New Koopa character we haven't learned about yet?? Mario Movie does what Paper Mario don't!!! 🤩 https://t.co/eW5P2JNRHe pic.twitter.com/QkNvySrgZN — Arlo 🐀 (@ArloStuff) February 3, 2023

Het lijkt op een personage dat een blauwe Spiny Shell draagt. Heeft deze character iets te maken met het Mario Kart-gedeelte wat we gezien hebben in de trailer? Het zal in ieder geval een kleurrijke film worden waar we enorm naar uitkijken! In de tussentijd moeten we het nog even doen met de trailer: