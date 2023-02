[Review] JBL Quantum 910 Wireless – Prachtig geluid komt met een prijskaartje

Wauw, wat een geluid produceert deze gaming headset zeg!

JBL maakt al enorm veel jaren verschillende soorten geluidsapparatuur. Zo maken ze bijvoorbeeld bluetooth speakers, draadloze oordopjes, noise-cancelling koptelefoons en party luidsprekers. Sinds een tijdje heeft het bedrijf ook een eigen gaminglijn, genaamd JBL Quantum. Inmiddels is de JBL Quantum 910 Wireless al ruim twee maanden uit. Het is dus de hoogste tijd om dit duurste model eens onder de loep te nemen. Aan de voorkant lijkt de koptelefoon een heleboel fijne features te hebben, maar zijn deze eigenlijk ook allemaal even goed? Dat lees je in deze review.

Wat zit er in de doos?

Als je een koptelefoon in huis hebt gehaald wil je die natuurlijk zo snel mogelijk uitproberen. Toch zal je eerst de doos moeten openmaken voordat je kennis kan maken met jouw nieuwe product. Dat doe je bij de JBL Quantum 910 Wireless als volgt: je schuift eerst het kleurrijke omhulsel eraf en vervolgens kun je de mat zwarte doos openen. En daar ligt ‘ie dan, jouw nieuwste aanwinst! Althans, de koptelefoon zit nog in een superzachte lichtgrijze stoffen reistas.

Wat mij meteen al opviel is dat de Quantum 910 best zwaar is. De koptelefoon weegt namelijk ongeveer 420 gram en dat is best een hoop. Gelukkig zijn de oorkussens onwijs zacht en comfortabel, al kreeg ik na zo’n vijf uur toch wel een beetje last van de hoofdband. Maar om na zo’n lange tijd even een pauze in te lassen kan natuurlijk ook geen kwaad. Uiteraard is de headset niet het enige wat je in ontvangst neemt. Verder zitten er namelijk nog een aantal handige dingen in de verpakking. Zo zijn de USB-C oplaadkabel de 3,5 mm audiokabel van de partij, maar krijg je bij aankoop ook een draadloze USB-dongle en USB-C naar USB-A-converter. Tot slot is zit er een kalibratiemicrofoon in de doos, maar deze kreeg ik helaas niet werkende.

Al deze vier dingen hebben heel toepasselijk een oranje accent, wat natuurlijk erg past bij het logo van JBL. Op de microfoon zit standaard al een windscherm, maar als je deze eraf zou willen halen dan is die optie er gelukkig ook. Zoals ik al verwachtte zijn ook de boekwerkjes aanwezig en zit er buiten verwachting zelfs een welkomstkaartje bij. Het enige wat ik eigenlijk mis is een oplaadblokje, al zullen velen van ons deze gelukkig al wel in huis hebben.

Te gebruiken op verschillende manieren en op twee apparaten tegelijk

De eerste handige feature van de JBL Quantum 910 Wireless is dat je de koptelefoon op twee apparaten tegelijkertijd kan gebruiken. Dit kun je doen door de USB-dongle in het ene apparaat te steken, bijvoorbeeld in jouw Nintendo Switch, en met een ander apparaat te verbinden met bluetooth. Hierdoor kun je gewoon blijven gamen terwijl je gebeld wordt zonder de headset van je hoofd af te halen. Je kan dit tevens ook gewoon doen met de 3,5 mm audiokabel en bluetooth, dus beide opties zijn mogelijk. Ik heb trouwens ook het bereik van bluetooth en de USB-dongle getest en ik kan zeggen dat ik zeker niet teleurgesteld ben! Zonder enige moeite kon ik via beide mogelijkheden op verschillende verdiepingen in mijn huis rondlopen. Dit betekent dat het geluid op een gegeven moment niet ging haperen of volledig wegviel. Bovendien is er als je de USB-dongle gebruikt helemaal geen zichtbare vertraging en dat is voor een gamer natuurlijk van harte welkom.

Een droom die uitkomt!

Vanaf het moment dat ik de JBL Quantum 910 Wireless op mijn hoofd heb gezet, was ik meteen al verliefd. Geloof me als ik zeg dat ik niet makkelijk ben als het om geluid gaat. In m’n hele leven heb ik namelijk echt al bizar veel koptelefoons en oordopjes gehad, zowel bedraad als draadloos, maar geen enkele komt in de buurt van deze audiokwaliteit. Helaas heb ik ervaren dat sommige headsets op de markt last van ruis of een pieptoon hebben. De JBL Quantum 910 Wireless heeft dat dus helemaal niet! Dit is zoals je kunt begrijpen natuurlijk meteen al een groot pluspunt en dan hebben we het nog niet eens over de geluidskwaliteit gehad.

Op de doos van de JBL Quantum 910 Wireless staat dat de koptelefoon Hi-Res Audio heeft wat betekent letterlijk dat het geluid een hoge resolutie heeft. Met een afbeelding of video is het makkelijk te zien wat onscherp en wat scherp is, maar met geluid kan dat dus ook. Er is met Hi-Res Audio veel meer detail aanwezig, wat natuurlijk heel goed van pas komt bij het gamen. Bovendien is het geluid ook meteen erg zuiver, helder, vol en gebalanceerd. Persoonlijk houd ik erg van gebalanceerd geluid. Je hoort dan namelijk alle lage, midden en hoge tonen zonder dat één van die drie overheerst.

Het geluid is naar mijn mening dus echt bijzonder goed. Toch kun je met behulp van de JBL Quantum ENGINE-applicatie het geluid naar eigen smaak echt fantastisch laten klinken. Ik ben oprecht zo ontzettend blij dat ik de JBL Quantum 910 Wireless heb mogen reviewen, want deze geluidskwaliteit had ik voor geen goud willen missen. Het geluid van de opklapbare boom-microfoon is daarentegen oké, maar echt niet meer dan dat. Je bent absoluut verstaanbaar, maar de kwaliteit is niet geweldig.

Da’s pech, omgevingsgeluid weg

De JBL Quantum 910 Wireless heeft trouwens nog een fijne feature genaamd actieve ruisonderdrukking, beter bekend als active noise-cancelling (ANC). De naam zegt het eigenlijk al een beetje; deze functie onderdrukt letterlijk het geluid van je omgeving. Of het nu gaat om mensen die praten, een wasmachine die aanstaat of het getik van jouw toetsenbord. Al deze geluiden haalt ANC een beetje voor je weg. Hierdoor kun jij je extra focussen op je spellen. Nee, deze koptelefoon filtert helaas niet alle geluiden volledig voor je, maar zet ze een beetje op de achtergrond. Toch is dit voor mij al meer dan voldoende omdat ik het helemaal niet erg vind als ik nog iets op de achtergrond hoor. Bovendien leef je met ANC hoe dan ook tijdelijk even in jouw eigen wereldje, wat zowel met gamen als met het luisteren naar muziek en met kijken naar films toch wel erg fijn is.

Echter kan de JBL Quantum 910 ook het tegenovergestelde. Het is namelijk ook mogelijk om jouw omgevingsgeluid duidelijk te horen. Als je deze optie gebruikt valt tijdelijk het geluid van jouw spel of muziek weg waardoor je echt even kunt focussen op de mensen die tegen jou praten.

Er zitten te weinig uren in een dag

Dan over de accuduur van de JBL Quantum 910 Wireless. Uiteraard heb ik de koptelefoon volledig opgeladen voordat ik de batterij ging testen. De headset heeft zowel ANC als RGB verlichting, daarom besloot ik eerst te kijken hoe lang de batterij mee zou gaan als deze twee functies aan zouden staan. De Quantum 910 zou maximaal 39 tot 45 uur mee moeten gaan, maar deze tijden zijn zonder ANC en RGB. Ik schrok dat de koptelefoon na ongeveer 8 uur al leeg was toen ANC en RGB aanstonden. Dit betekent in ieder geval dat de actieve ruisonderdrukking enorm veel van je accu vreet.

Daarna heb ik gekeken of de JBL Quantum 910 Wireless daadwerkelijk de 39 tot 45 aan kon tikken. Ik heb de koptelefoon in zeer korte tijd enorm veel moeten gebruiken, maar uiteindelijk ging de accu na zo’n 45 uur en 35 minuten eindelijk leeg. De headset laat je trouwens weten als je nog 10% van de batterij over hebt. Je hoort dan een stem zeggen: battery is low. Als ik een minpunt van de Quantum 910 zou mogen noemen is dat het opladen echt wel lang duurt, namelijk zo’n 2,5 uur. Ik begrijp dat het in verhouding met ruim 45 uur wel meevalt, maar stel je gebruikt altijd ANC en RGB dan moet je ‘m in het ergste geval elke dag opladen. Een snellaadfunctie was in deze prijscategorie zeker wel heel fijn geweest.

Gelukkig kun je tijdens het opladen de JBL Quantum 910 Wireless gewoon gebruiken waardoor je geen moment hoeft te missen, al zal het opladen dan nog langer duren. Je kunt trouwens niet tegelijkertijd opladen en luisteren met dezelfde USB-C kabel. Houd er rekening mee dat je sowieso nog één van de andere opties moet gebruiken. Nog even over de audiokabel: als je deze wilt gebruiken, dan moet de koptelefoon ook aanstaan.

Pas jouw koptelefoon naar eigen wens aan via de JBL Quantum ENGINE-applicatie

Omdat ik op de verpakking zag staan dat de JBL Quantum 910 Wireless zoveel kon, besloot ik als eerst maar eens de handleiding te lezen. Hier stond natuurlijk heel veel handige informatie in, maar ook wat je moest doen als je de koptelefoon voor de eerste keer zou gebruiken. Er werd mij namelijk aangeraden om de draadloze USB-dongle te verbinden met een computer en voordat ik het wist kon ik de JBL Quantum ENGINE-applicatie installeren. Dit ging dus bijna automatisch en je hoeft niet zelf op het internet naar deze app te zoeken, wat echt ontzettend handig is.

Als je JBL Quantum ENGINE-applicatie voor de eerste keer opent krijg je bovendien heel handig een uitleg over hoe deze applicatie werkt. Hoewel je genoeg kunt aanpassen via deze app, is toch alles heel overzichtelijk. Zo kun je onder andere de naam van jouw headset aanpassen, precies zien op welk volume de koptelefoon staat en hoeveel procent er nog over is van de batterij. Verder kun je nog het kleur licht aanpassen, de microfoon instellingen veranderen en niet geheel onbelangrijk de Quantum 910 updaten. Uiteraard is er ook een ingebouwde equalizer waarmee je ervoor kan zorgen dat het geluid perfect bij jou past. Hoewel bijna alles ook via de koptelefoon zelf te doen is, is het toch handig dat je niet steeds bezig hoeft te zijn met alle knopjes en tandwieltjes als je via een computer de headset gebruikt.

Conclusie

Zoals je kunt lezen ben ik echt heel erg positief over de JBL Quantum 910 Wireless. Dit komt natuurlijk mede door de geluidskwaliteit, wat voor mij absoluut het belangrijkste is voor een koptelefoon. Ook zijn bijna alle features van deze headset erg goed, behalve de boom-microfoon. Verder is de batterijduur echt fantastisch, maar als de Quantum 910 leeg is moet je wel 2,5 uur wachten voordat deze weer volledig is opgeladen. Hoe dan ook heb ik erg genoten van mijn tijd met de JBL Quantum 910 en had ik dit absoluut voor geen goud willen missen. Ja, de koptelefoon kost wat, namelijk €204,99 bij JBL zelf, maar dan heb je ook echt een koptelefoon waar je jaren van kan genieten.

+ Fantastisch zuiver, helder, vol en gebalanceerd geluid

+ Bijzonder goede batterijduur (mits je geen ANC en RGB gebruikt)

+ Het bereik van de koptelefoon

– Geen snellaadfunctie aanwezig

DN-Score: 9,5