Knight vs Giant: The Broken Excalibur aangekondigd, komt ook naar de Switch

Speel als King Arthur in deze fantasy roguelite!

Uitgever PQube en ontwikkelaar Gambir Studio hebben Knight vs Giant: The Broken Excalibur aangekondigd, een nieuwe middeleeuwse fantasy roguelite. Naast een aantal andere platformen zal de game ook op de Switch verschijnen. Dit werd bekend gemaakt door middel van een aankondigingstrailer, welke je hieronder kunt bekijken. Een precieze releasedatum is nog niet bekend.

In Knight vs Giant: The Broken Excalibur speel je als King Arthur van de ronde tafel. De game is losjes geïnspireerd door de legende. In de game is Camelot verslagen door reuzen die overal chaos en vernietiging achterlaten. In een laatste poging om de Void Giant uit het koninkrijk te verbannen transporteert de tovenaar Merlijn de ruïnes van Camelot en de overlevenden naar de Astrale dimensie. Het is nu aan jou om een manier te vinden om de vele monsters en reuzen in de Astrale dimensie te verslaan en Camelot te herstellen naar zijn oude glorie.