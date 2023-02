Free-to-play games stoppen ondersteuning

Wat vind jij van deze ontwikkeling?

Zowel Rumbleverse als Knockout City zullen dit jaar geen online ondersteuning meer bieden aan hun games. De eerstgenoemde game stopt er zelfs al heel snel mee!

Free-to-play, weinig te zeggen

Het is de nachtmerrie voor veel gamers; een game die niet meer werkt of grotendeels niet meer werkt. Als het aan de ontwikkelaars van Rumbleverse en Knockout City ligt, zullen we er aan moeten geloven. Het is natuurlijk geen unieke gebeurtenis, maar het blijft toch jammer om te zien dat games vrijwel onspeelbaar worden. Voor free-to-play games is het overigens nog soort van aanvaardbaar, aangezien wij gratis gebruik mogen maken van de games. Echter gebeurt het ook nog vaak genoeg bij grotere games waar je in de winkel de volle pond voor betaald hebt, maar waar de ondersteuning al vrij snel stopt.

De online ondersteuning van Rumbleverse stopt op 28 februari. De mogelijkheid op een Nintendo Switch variant is dus aanzienlijk kleiner geworden. Er is nog geen officieel statement van de ontwikkelaar naar buiten gekomen.

Knockout City blijft gelukkig nog wel even speelbaar. Op 6 juni, na het einde van seizoen negen, zullen de online mogelijkheden niet meer werken. Het is nog niet duidelijk of daarmee de hele game stopt met werken.

Wat vinden jullie van deze ontwikkeling? Is het logisch of zouden servers en online functionaliteiten gewoon zolang mogelijk online moeten blijven?