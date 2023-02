Dust & Neon krijgt releasedatum en nieuwe trailer

Deze twin-stick shooter verschijnt deze maand nog op de Switch.

Dust & Neon werd afgelopen december tijdens het “Inside the House of Indies” event aangekondigd. De twin-stick cover-based shooter werd tijdens de laatste dag aangekondigd, en kreeg toen een algemene releasedatum van begin 2023. Uitgever Rogue Games en ontwikkelaar David Marquardt Studios hebben daar nu meer duidelijkheid over gegeven. Niet alleen is de releasedatum bekend gemaakt door middel van een trailer, ook blijkt dat de game deze maand nog verschijnt! Hij staat namelijk gepland voor 16 februari. De trailer kun je hieronder bekijken.

In Dust & Neon speel je een mysterieuze gunslinger die op een epische reis gaat, vol bedreigende robots en fantastische boss-fights. Deze reis is zo episch dat het je zeker niet de eerste keer gaat lukken, maar wees gerust. Doodgaan is namelijk pas het begin in Dust & Neon. Met 24 unlockbare vaardigheden, duizenden unieke wapens en minstens 1500 drankjes waarmee je tijdelijke boosts krijgt verander je je held in een niet te stoppen kracht.