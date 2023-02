Update 4 voor Monster Hunter Rise: Subreak verschijnt volgende week

Met een grote hoeveelheid nieuwe content.

Zoals vorige week bekend werd, heeft Capcom een video live gezet over de grote vierde update voor Monster Hunter Rise: Sunbreak. In het digitale evenement is o.a. een nieuwe trailer getoond en zijn er wat verrassingen voorbijgekomen voor Monster Hunter-fans. Bekijk de Digital Event hier:

In de video wordt veel aandacht geschonken aan grootse, nieuwe quests die hun eigen, unieke rewards opleveren. Daarnaast is er aandacht voor het nieuwe ijsmonster Velkhana en een variant van Crimson Glow Valstrax. Tevens is de level cap naar 120 getild.

Ook wordt er wat uitgelegd over betaalde DLC, waaronder de personages van The Hunting Guide wat best een bijzondere look geeft in de wereld van Monster Hunter.

De gratis update 4 staat gepland voor 7 februari Amerikaanse tijd, wat inhoudt dat wij er waarschijnlijk vanaf 8 februari mee aan de slag kunnen. Daarnaast weten we nu dat Update 5 gepland staat voor april, met een teaser van een “groot monster”.

Sta jij te trappelen om meer te jagen in de wereld van Monster Hunter Rise: Sunbreak? Vertel het ons in de comments.