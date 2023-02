Nintendo deelt nieuwe trailer voor Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

Welkom in Merry Magoland!

Nintendo heeft een nieuwe trailer online gezet voor Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, de Kirby game die eind deze maand op de Switch verschijnt. De trailer heet “Welcome to Merry Magoland” en introduceert verschillende minigames die hier te spelen zijn. Tot op vier spelers kunnen deze tegelijkertijd spelen. De trailer kun je hieronder bekijken. Kirby’s Return to Dream Land Deluxe verschijnt op 24 februari.

In Kirby’s Return to Dream Land Deluxe moet jij als Kirby Magolor helpen zodat hij kan terugkeren naar zijn eigen planeet. Naast onder andere zwaard en zweep als kopieerkracht verschijnt voor het eerst de mecha. Als mecha kan je van op een afstand vijanden neerschieten of van dichtbij ze neerslaan met jouw ijzersterke vuisten. Daarbij is het mogelijk om dit spel met tot vier spelers in lokale coöp te spelen. Naast dit avontuur bevat deze game ook een grote collectie aan minigames, welke je in de trailer kunt bekijken. Hieronder zitten bijvoorbeeld de nieuwe minigame Magolors zoekboeken of oude bekende samoerai-Kirby.