Launch Trailer voor Hogwarts Legacy staat online

Met nieuwe personages en locaties.

Warner Bros. Games heeft een nieuwe trailer online gezet voor Hogwarts Legacy; het langverwachte openwereldspel in de wereld van Harry Potter. Bekijk de 4K-trailer hier:

Aangezien het om een 4K-trailer gaat, toont het de beelden van de pc-, Xbox One X- en PlayStation 5-versies. Daarnaast moeten wij Nintendo-fans nog wat langer wachten op de game. Die versie komt uit in juli. Er staan ook nog versies gepland voor de PlayStation 4 en Xbox One die in april uit moeten komen.

In de trailer zien we hoe je als student over een zeldzame, krachtige magie beschikt, en worden we geïntroduceerd met de slechterik.

Heb jij zin in Hogwarts Legacy? En wacht jij dan op de Nintendo Switch-versie of ga je voor een ander systeem? Laat het ons weten in de comments.