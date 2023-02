Launch trailer Switch versie Life is Strange 2

De game is vanaf nu beschikbaar op de Nintendo Switch!

Life is Strange 2 is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch. Na de Life is Strange Arcadia Bay Edition en Life is Strange: True Colors is dit de derde Life is Strange titel die op de Nintendo Switch verschijnt. Om dit te vieren heeft Nintendo een launch trailer online gezet, waarin de beste kanten van deze verhalende game nog even naar voren komen. Je kunt de trailer hieronder bekijken. De game kost €31,99 in de Switch eShop.

In Life is Strange 2 volg je het verhaal van de 16 jarige Sean Diaz. Hij en zijn broertje Daniel groeien relatief rustig op in de buitenwijken van Seattle, totdat door een ongeluk de telekinetische krachten van je broertje worden aangewakkerd. Jullie lopen weg van huis, waarbij de politie je meteen op je hielen zit. Plotseling ben jij verantwoordelijk voor de veiligheid en opvoeding van Daniel, terwijl je gehaast de Mexicaanse grens probeert te bereiken. Daar ben je veilig, maar de reis is zeker niet zonder gevaren! En dan heb je dan ook nog Daniel. Je probeert hem levenslessen bij te brengen, maar iemand die zo jong al zoveel macht heeft maakt misschien niet de beste keuzes…