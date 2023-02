Komt er een LEGO Zelda Deku Tree-set?

Geruchten over een Legend of Zelda X LEGO-set verschijnen online.

LEGO-fan JeanGreyForever heeft op het Eurobricks-forum aangegeven dat Nintendo met LEGO werkt aan een Legend of Zelda Deku Tree-bouwset, zo meldt The Verge. Ze zouden ook een afbeelding hebben gezien die inmiddels online is verschenen.

LEGO en Nintendo hebben de afgelopen jaren al heel wat successen geboekt. Los van de uitgebreide sets voor volwassenen, zoals Bowser en de NES, zijn ze ook heel succesvol met hun Super Mario-lijn. Het is dan ook bijzonder dat we nog geen Zelda-set hebben gezien van de twee bedrijven. Daar lijkt nu verandering in te komen met deze Deku Tree-set:

Het zou gaan om een set die je op twee verschillende manieren kan bouwen: de Deku Tree uit Ocarina of Time en die uit Breath of the Wild. De bouwer moet dan op voorhand kiezen welke set ze in huis willen hebben staan. JeanGreyForever geeft eerlijk toe niet bekend te zijn met de Zelda-serie, dus meer details worden er nog niet gegeven. Behalve dat er twee verschillende figuren van Link en één van Zelda worden geleverd bij de set.

Het gebrek aan een Zelda X LEGO-set komt niet door een gebrek aan interesse van fans. LEGO geeft met hun Ideas-label fans de kans om hun eigen ideeën voor sets in te sturen. Er kwamen echter zoveel suggesties voor Zelda-sets binnen, dat LEGO Zelda heeft uitgesloten van toekomstige inzendingen. Het bedrijf had het toen over “complicaties met de licentie”. Het lijkt er dus op dat die complicaties inmiddels zijn opgelost.

Ben jij een fan van de bouwsteentjes? Dan krijgt deze legendarische boom, als het gerucht klopt, vast een mooie plek in jouw collectie. Laat het ons weten in de comments.