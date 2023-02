BROK the InvestiGator heeft een releasedatum

Vanaf 1 maart verkrijgbaar in de Nintendo eShop!

BROK the InvestiGator werd al een tijd geleden aangekondigd. Zojuist is er op het YouTube-kanaal van COWCAT een nieuwe trailer verschenen. Hierin wordt de releasedatum van de game op consoles, waaronder de Nintendo Switch, onthuld. De game zal vanaf 1 maart in de Nintendo eShop te koop zijn. Een fysieke versie staat nog niet op de planning.

BROK the InvestiGator is een verhaal gedreven game waarin jij zelf zult moeten bepalen of je je verstand of je vuisten wil gebruiken. Jij speelt titelpersonage Brok, een private detective en voormalig bokser. Jij woont met Graff, de zoon van jouw overleden vrouw. Je vrouw is niet op een natuurlijke manier om het leven gekomen, en alhoewel je er nooit achter bent gekomen wat er precies gebeurd is komen er dingen op je pad die een nieuw licht op de zaak werpen… en die wellicht grotere tragischere dingen met zich mee brengen.