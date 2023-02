Nieuwe video Clive ‘N’ Wrench zit vol met gameplay

Bekijk 'm hier en maak kennis met een aantal werelden!

Het is inmiddels alweer een paar jaar bekend dat Clive ‘N’ Wrench naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Gelukkig hoeven Switch-bezitters niet heel lang meer te wachten op het 3D-platformspel en om dat te vieren heeft uitgever Numskull Games een video op hun YouTube-kanaal geplaatst. Deze video, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken, duurt maar liefst acht minuten en zit vol met gameplay. Vanaf 24 februari is de game op de Nintendo Switch te spelen en zal zowel digitaal als fysiek verkrijgbaar zijn. De titel gaat over de digitale toonbank voor een bedrag van €28,99, maar je krijgt 15% korting als je het spel van te voren besteld. Om Clive ‘N’ Wrench te downloaden heb je 7,6 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Clive ‘N’ Wrench wordt professor Nancy Merricarp op een ochtend wakker en ontdekt ze dat haar tijdreisblauwdrukken zijn gestolen door Dr. Daucus. Niet heel veel later ziet ze een paarse flits in de lucht en verschijnt er een portaal waar Dr. Daucus en zijn hulpje Olga Chestycough inspringen. Helaas verdwijnt het portaal daarna meteen, maar gelukkig wil Nancy’s neef Clive en leerling Wrench te hulp schieten! Nu is het aan jou de taak om de boosaardige dokter te achtervolgen en een einde te maken aan zijn gruwelijke plannen. De 3D-platformer bevat maar liefst 11 werelden met als thema verschillende tijdsperioden. Uiteraard zijn er in elk level ook verzamelobjecten te vinden zoals zakhorloges, sleutels en oeroude stenen.