Comfey verschijnt in Pokémon Unite

Vanaf morgen te gebruiken in Pokémon Unite!

Pokémon Unite verscheen in 2021 voor Nintendo Switch en mobiele apparaten. Sindsdien heeft de game al vele updates gehad. Tevens is het rooster aan vechters enorm uitgebreid. De nieuwste vechter staat trouwens alweer te trappelen om te mogen vechten. Of nou, trappelen? Deze Pokémon vliegt rond op het speelveld en gebruikt haar bloemen in de strijd. Vanaf 2 februari om 8:00 uur zal deze vechter zich bij de rest voegen. Spelers hoeven dus nog maar kort te wachten.

Comfey is een Fairy-type Pokémon uit het gebied Alola. Alola stond centraal in de Pokémon-games Sun & Moon en Ultra Sun & Ultra Moon. In Pokémon Unite zal Comfey gaan dienen als Supporter, zoals Blissey. Door zich te hechten aan een teamgenoot kan zij de teamgenoot helen en een barrière vormen tegen de tegenstanders. Het ziet er dus naar uit dat het een unieke speelstijl heeft. Mocht je nieuwsgierig zijn geworden, bekijk dan onderstaande trailer!