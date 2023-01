SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier de releasetrailer om de lancering te vieren!

In september 2021 werd er door THQ Nordic bekendgemaakt dat er een nieuw SpongeBob SquarePants-spel aan zat te komen, genaamd SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake. Inmiddels zijn we alweer een aardige tijd verder, maar vandaag is het wachten dan eindelijk voorbij. De 3D-platformer is namelijk vanaf nu te spelen op Nintendo’s hybride console. Onze review is gisteren al verschenen dus als je benieuwd bent naar de game, lees dan hier onze beoordeling. De titel gaat voor een bedrag van €39,99 over de digitale toonbank, al is het spel ook fysiek verkrijgbaar, en neemt 6 gigabyte in beslag.

In SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake krijgen SpongeBob en Patrick een flacon vol zeemeermintranen. Deze zeemeermintranen zouden de wensen van iedereen met een zuiver hart moeten vervullen. Echter kan dit natuurlijk niet goed gaan bij dit duo; Bikini Bottom wordt geplaagd door Cosmic Jelly en overal openen portalen naar Wishworlds. Kun jij je vrienden redden? In totaal zijn er 7 Wishworlds om te ontdekken. Daarnaast kan je je omkleden in 30 verschillende outfits en luisteren naar 101 nummers uit animatieserie. Gaat het jou lukken om onder andere Gerrit de slak, Sandy en Octo te redden?

Ben je benieuwd geworden naar SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake? Bekijk dan onderstaande releasetrailer!