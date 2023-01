“Ook Nintendo slaat dit jaar de E3 over”

De grote drie blijven weg van de show.

Volgens onderzoek van IGN slaan ook Nintendo en Xbox dit jaar de E3 over. Sony’s laatste E3 was in 2018, waardoor ‘de grote drie’ dit jaar niet op de E3 aanwezig lijken te zijn.

De E3 is jarenlang de grootste gamebeurs ter wereld geweest. Het is dé plek waar de pers en mensen uit de gamingindustrie samenkomen. De eerste editie was in 1995 en de beurs heeft sindsdien een grote groei meegemaakt. Maar nadat de hoeveelheid bezoekers elk jaar leek te dalen, besloot organisator ESA in 2007 om de beurs opnieuw uit te vinden. Na negatieve feedback ging de E3 weer terug naar het grootse spektakel in 2009. In 2016 opende de beurs zelfs de deuren voor het publiek.

In 2019 besloot Sony de E3 over te slaan. De Japanse gamegigant zag de verandering in de markt en besloot op een eigen (goedkopere!) manier om hun games te presenteren aan het publiek. De E3 van 2019 was daarnaast een controversiële. ESA moest toegeven dat er een grote datalek is geweest tijdens het event. Persoonlijke gegevens van duizenden bezoekers kwamen op straat te liggen, wat het imago van de ESA ook geen windeieren heeft gelegd.

Door de wereldwijde pandemie hebben we het de afgelopen jaren zonder E3 moeten doen. De ESA lijkt er nu wel helemaal klaar voor te zijn om 2023 grootser dan ooit aan te pakken. Ze werken zelfs samen met ReedPop. Deze organisator is ook verantwoordelijk voor o.a. Star Wars Celebration en PAX, en kreeg de opdracht om een nieuwe formule te verzinnen voor de E3.

Het gebrek aan E3 de afgelopen jaren, in combinatie met de vele beurzen die de plek digitaal hebben ingevuld, lijkt niet onopgemerkt te gaan bij de uitgevers. Zowel Microsoft als Nintendo zullen hebben gezien dat zij niet een dure stand hoeven te regelen op de E3 om hun games te presenteren. Met Summer Game Fest, twee PAX-shows per jaar, de Game Awards en hun eigen digitale platformen, lijkt de E3 voor hen misschien niet meer nodig.

Microsoft heeft wel aangegeven rond die periode een videopresentatie te geven, aangezien ‘de pers dan toch allemaal in de buurt is’. Van Nintendo hebben we officieel nog niks gehoord, maar het lijkt een veilige aanname dat zij ook met een Direct komen rond die tijd. Het ziet er alleen wel naar uit dat deze twee giganten, naast Sony, nu ook de beurs overslaan.

Mis jij de E3 of vind je het allemaal onnodig? Laat het ons weten in de comments!