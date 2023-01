MLB The Show 23 komt naar de Nintendo Switch

Met Jazz Chisholm Jr. op de cover.

PlayStation Studios en Sony San Diego hebben op Youtube aangekondigd dat MLB The Show 23 naar de Nintendo Switch komt. Dit is de tweede editie van MLB The Show voor de Nintendo Switch, wat bijzonder is aangezien de game door PlayStation wordt ontwikkeld.

De video draait om honkballer Jazz Chisholm Jr. die dit jaar op de cover staat, maar eindigt met de verschillende edities van de game. Naast de PlayStation-versies komt de game ook naar de Xbox-familie en de Nintendo Switch. Bekijk de trailer hier:

Voor meer honkbalnieuws: afgelopen zondag hebben we gepost dat er misschien een nieuwe Mario Super Sluggers komt. Maar voordat dat officieel wordt, kunnen we in ieder geval vanaf 28 maart aan de slag (ha!) met MLB The Show 23.

Sta jij te springen om virtueel te honkballen? Laat het ons weten in de comments!