Disgaea 7 komt naar het Westen

Dit najaar kunnen we van de game genieten.

in de zomer van afgelopen jaar werd bekend dat Disgaea 7 naar de Nintendo Switch zou komen. Een Japanse release werd al voor januari 2023 bevestigd en een release in het Westen zou ergens in 2023 moeten volgen. Vandaag is duidelijk geworden dat Disgaea 7 inderdaad ook naar Europa komt en wel dit najaar. Dat hebben Nintendo en NIS America vandaag onthuld. Een exacte releasedatum moet nog wel volgen. Wel is het vanaf 3 februari al mogelijk een pre-order te plaatsen voor de Limited Edition en Deluxe Edition via de online winkel van NIS.

Disgaea 7 is een tactische RPG met een eigen draai aan de regels. Of beter gezegd, het lak hebben aan de regels. Een van de nieuwe spelelementen is Dodeka MAX. Wanneer je Dodeka MAX inzet, wordt je personage zo groot, dat deze groter wordt dan op het scherm past. Op die manier maak je een verpletterende indruk op je tegenstander. Daarnaast kun je gebruik maken van Auto Battles, wat misschien handig kan zijn voor de beginnende speler of de speler met weinig tijd.

