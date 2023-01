Winnaars Mario Kart 8 T-Shirt + muts bekend

Ben jij een van de gelukkige winnaars?

De afgelopen dagen kon je op Daily Nintendo meedoen aan een giveaway die in het teken stond van Mario Kart. Ter ere van deze laatste Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Benelux-cup mochten wij in samenwerking met Nintendo Benelux een drietal sets bestaande uit een Mario Kart T-shirt + muts weggeven. Om mee te doen moest je antwoord geven op de volgende vraag: Welke Mario Kart-track zou jij graag nog zien terugkeren in de aankomende DLC-waves? Inmiddels zijn de winnaars bekend. Namens heel Daily Nintendo feliciteren we:

Heb je gewonnen? Stuur dan jouw adresgegevens naar info@dailynintendo.nl. De adresgegevens zullen uitsluitend ten behoeven van het opsturen van de prijs gedeeld worden met Nintendo Benelux. Je kunt qua maat voorkeur opgeven van S tot en met XL. Nintendo probeert hier zoveel mogelijk rekening mee te houden maar de maat kan niet worden gegarandeerd.