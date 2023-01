[Review] SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake – Een vermakelijke 3D-platformer voor jong en oud

Het is weer tijd voor een nieuw avontuur met onze favoriete gele spons!

SpongeBob SquarePants, wie kent die tekenfilmserie niet? Hoewel ik vroeger niet elke dag naar de avonturen van deze gele spons keek, heb ik als kind zo nu en dan wel een aantal afleveringen gezien. Echter staat SpongeBob niet alleen bekend om de serie, want inmiddels heeft hij ook al vele spellen op zijn naam staan. In 2020 konden fans bijvoorbeeld opnieuw aan de slag met SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated. Vanaf morgen komt er weer een gloednieuwe nieuwe game aan, namelijk SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake. Wij hebben deze titel al mogen spelen op de Nintendo Switch en dus is het nu tijd voor de review!

Heeft bellenblaas ooit zoveel chaos veroorzaakt?

Het verhaal begint allemaal bij SpongeBob SquarePants en Patrick Ster. Ze keken er met z’n tweeën erg naar uit om samen gezellig naar Handschoen Park te gaan, maar helaas zullen ze dat even moeten uitstellen. SpongeBob komt namelijk snel al zijn eerste obstakel tegen. Een omgevallen vrachtwagen heeft de weg naar restaurants De Krokante Krab en Maatemmer geblokkeerd. Echter laten SpongeBob en Patrick zich niet uit de weg slaan, want ze besluiten iets later alsnog naar Handschoen Park te gaan.

Alsof er in de tussentijd al niet genoeg gebeurd is, verschijnt er onderweg plotseling een wagen voor hun neus. Hier halen ze bij Madame Kassandra magische bellenblaas waarmee elke wens uit kan komen. SpongeBob SquarePants en Patrick Ster zouden SpongeBob en Patrick niet zijn als ze het niet zo snel mogelijk uitproberen, wat ze logischerwijs dus ook doen. Het begint allemaal onschuldig, maar enkele uren later gaat echt alles fout. Patrick verandert in een ballon, de wereld in een slijmerige bende en een aantal personages verdwijnen. Als dat ooit nog maar goed komt…

Ga op avontuur met iemand die zo geel is als een kaassoufflé

Alsof het redelijk uitgebreide verhaal aan het begin van Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake nog niet genoeg was om tot je te nemen, wordt er ook al een deel van de besturing aan je uitgelegd. Uiteraard kun je net zoals bij iedere 3D-platformer bewegen, springen en de camera bewegen, maar dit spel heeft ook nog een paar andere acties voor je. Zo kun je namelijk ook nog een stampsprong uitvoeren, een kort stukje vliegen door middel van een pizzadoos en vijanden aanvallen en knoppen indrukken met jouw visnet. Al deze acties kun je meteen in de eerste wereld, genaamd Wild West Jellyfish Fields, al gebruiken en langzamerhand speel je per wereld nog een paar acties vrij. Hierdoor kan het voorkomen dat je bijvoorbeeld een bepaalde route pas later kunt betreden, waardoor het altijd loont om weer terug te keren naar de andere werelden.

Persoonlijk vind ik Wild West Jellyfish Fields een goede eerste wereld. Hoewel het spel over het algemeen gezien niet extreem uitdagend is en je vrijwel altijd meteen naar de goede plek wordt geleid, laat de eerste wereld jou echt op je gemak de besturing uitproberen zonder al te moeilijke uitdagingen. Dit vind ik absoluut niet erg en dit zorgt ervoor dat SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake een lekker rustig spelletje is. Mocht je toch al je onderbroeken kwijtraken, welke staan voor levens, word je altijd weer teruggezet bij de laatste checkpoint door ballon Patrick. Dit is trouwens ook echt het enige wat Patrick doet, want verder zweeft hij alleen met je mee en heb je buiten de cutscenes om heb je helemaal geen interactie met hem. Persoonlijk vind ik dit een gemiste kans omdat er misschien toch iets van een multiplayer modus toegevoegd kon worden. Dan kon de hoofdspeler zoals nu gewoon SpongeBob besturen en speler twee iets met ballon Patrick doen.

Gelukkig worden de werelden geleidelijk aan steeds iets ingewikkelder, wat mede komt door de verschillende boss fights, en dat is dan ook de reden waarom ik de een na laatste wereld, genaamd Medieval Sulfur Fields, zo leuk vind. Medieval Sulfur Fields begint namelijk al vol met actie aangezien je meteen al van een regenboog glijbaan af moet glijden. Het middeleeuwse thema zorgt ook nog eens voor een leuk uiterlijk, een geweldig muziekje en niet heel onbelangrijk bezoek je ook een aantal leuke plekken. Welke dat zijn ga ik niet verklappen, maar je zal zeker niet teleurgesteld zijn in deze wereld.

Wat misschien goed en leuk is om te weten is dat elke wereld een eigen verhaal heeft. Uiteraard is het doel in elke wereld wel hetzelfde, want SpongeBob en Patrick komen overal een personage redden. Toch heb ik regelmatig even gelachen omdat de gesprekken tussen personages erg grappig zijn. Het lijkt soms net alsof je kort even de tekenfilmserie aan het kijken bent, wat de makers erg goed hebben gedaan. Bovendien ben ik zelfs voldoende easter eggs tegengekomen in de game, wat de ervaring nog leuker maakt. In totaal heeft het mij ongeveer acht uur geduurd om de verhaallijn uit te spelen, maar vanaf dat moment is er gelukkig nog genoeg te verzamelen en heb je het spel zeker nog niet volledig uitgespeeld.

Verzamelaars zullen blij zijn!

In SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated moest je veelal zogenaamde Shiny Objects verzamelen. Het hoofdverzamelobject in Cosmic Shake is anders: je verzamelt in dit spel namelijk Jelly. Met deze gekleurde balletjes kun je vele verschillende outfits voor SpongeBob SquarePants ontgrendelen. Echter kun je niet meteen vanaf het begin alle kledingstukken kopen. Uiteraard heb je dan nog onvoldoende Jelly, maar voordat je outfits kunt ontgrendelen om deze te kopen moet je speciale gouden munten, genaamd gold doubloon, verzamelen. Deze zijn vaak verstopt op een plek die moeilijk te bereiken is. Denk bijvoorbeeld bovenaan een gebouw of op een rots waar je alleen kunt komen als je vanaf een hogere plek naar beneden springt. Persoonlijk vind ik het zoeken van deze munten alleen al leuk voor de extra uitdaging, maar het is natuurlijk nog toffer dat je SpongeBob hiermee een ander uiterlijk kan geven.

Verder zijn er gouden spatels te verzamelen en heb ik op een hele goede verstopplek ook een gouden onderbroek gevonden. Omdat ik deze nog niet eerder had gevonden moest ik even kijken wat deze deed, maar uiteindelijk kwam ik erachter dat ik een extra leven had gekregen. Uiteraard komen de extra levens altijd van pas en ben ik ook zeker van plan terug te gaan naar alle werelden om te kijken of er nog een paar gouden onderbroeken verstopt zijn.

Prima speelbaar op de Switch

Inmiddels weten we allemaal wel dat de Nintendo’s hybride console niet de krachtigste console op de markt is. Ondanks dat draait SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake best prima op de Nintendo Switch. Nee, het haalt zeker geen prachtige 60 frames per seconden, maar zo nu en dan zag het er best vloeiend uit wat natuurlijk het belangrijkste is. Hoe soepel alles verloopt ligt een beetje aan in welk gebied je bent, maar over het algemeen is de game meer dan speelbaar. Dit kan mede komen doordat er zo nu en dan uit het niets wat objecten in de wereld verschijnen. Toch vond ik dit op één of andere manier niet extreem storend en raakte ik er vrij snel aan gewend.

Verder ziet alles er onwijs kleurrijk uit, wat absoluut gezegd mag worden. Ook ben ik een enorm fan van deze 3D stijl geworden. SpongeBob SquarePants ken ik natuurlijk van vroeger als een 2D personage, maar in 3D ziet hij er nog leuker uit en komt de gele spons pas echt tot leven. De muziek is ook geweldig om naar te luisteren en past zeer goed bij de werelden. De eerste wereld die je betreedt begint meteen al fantastisch met een wilde westen remix van de kwallenvisvelden, welke al erg leuk was om te horen. Ook genoot ik meteen vanaf het eerste moment van het geluid dat je hoort als SpongeBob loopt. Dit is exact hetzelfde geluid dat ik me kan herinneren uit de tv-serie en bracht daarom een enorme glimlach op mijn gezicht.

Ook mag ik vast nog wel een complimentje uitdelen aan de originele stemacteurs van de Engelse serie, die allemaal hun eigen personage opnieuw hebben ingesproken. Aan de ene kant is het jammer dat ik niet kon genieten van de Nederlandse stemmen, maar aan de andere kant is het al enorm fijn dat elk stukje tekst in de game is ingesproken door iemand. Voor kinderen zal alles dan misschien weer wel moeilijker zijn om te volgen omdat niks in de game de Nederlandse taal bevat.

Conclusie

Zoals je in deze review hebt kunnen lezen ben ik positief verrast door SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake. Het is namelijk een erg vermakelijke 3D-platformer die niet al te moeilijk is. Ook is het verhaal superleuk om te volgen en er valt na het uitspelen van deze titel nog van alles te verzamelen. De enige kleine minpuntjes zijn voor mij het iets minder mooie uiterlijk op de Nintendo Switch en de prijs van €39,99. Als het spel net iets goedkoper was geweest, was de game voor mij een absolute aanrader. Ondanks dat weet ik zeker dat iedereen die ooit naar SpongeBob SquarePants heeft gekeken, erg zal genieten van dit spel.

+ Het nieuwe avontuur met SpongeBob SquarePants is erg vermakelijk

+ De werelden zijn mooi ontworpen

+ Het verhaal zit goed in elkaar en is leuk om te volgen

– Ballon Patrick Ster voegt niks toe aan de gameplay

DN-Score: 7,8