Komt Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp binnenkort uit?

De signalen zeggen van wel.

Na meerdere vertragingen lijken er tekenen van leven te zijn op het slagveld dat Advance Wars 1+2: Re-boot Camp heet. Verschillende Amerikaanse retailers hebben volgens My Nintendo News de pre-orders weer live gezet, wat in kan houden dat we binnenkort eindelijk kunnen spelen.

Advance Wars 1+2: Re-boot Camp is de remake van de populaire games die voor de Game Boy Advance zijn uitgekomen. De remake is aangekondigd in juni van 2021 en had oorspronkelijk in december van dat jaar uit moeten komen. Nintendo heeft de game toen vertraagd naar april 2022 om de game wat extra tijd te geven, om vervolgens de release uit te stellen naar een onbekende datum. Nintendo vond het gezien de oorlog in Oekraïne geen gepaste tijd om een strategische oorlogsgame uit te brengen.

Sindsdien is het stil rondom de release. Maar ondanks dat de oorlog nog niet voorbij is, lijken er nu wel signalen te komen dat Advance Wars 1+2: Reboot Camp binnenkort uitkomt. Wil je nog even een opfrissertje over de game? Check hier de trailer:

Zit jij nog te wachten op Advance Wars 1+2: Re-boot Camp? Laat het ons weten in de comments!