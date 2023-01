Hoor Seth Rogen als Donkey Kong in nieuwe Super Mario Movie-clip

You got the cat box!

Het officiële Twitter-kanaal van de Super Mario Movie heeft een clip van hun film online gezet waarin we Seth Rogen kunnen horen als Donkey Kong. 🐱#SuperMarioMovie pic.twitter.com/GcgIPZyLV3 — The Super Mario Bros. Movie (@supermariomovie) January 29, 2023 In de clip zien we hoe Mario (gespeeld door Chris Pratt) het in een arena op moet nemen tegen Donkey Kong. En hoewel Mario in eerste instantie wordt ingemaakt door de aap, krijgt hij al snel te maken met een handige power-up om het tij te keren. De Super Mario Movie moet vanaf april te zien zijn in de bioscoop. Sta jij te popelen om als eerste de film te zien als het uitkomt? Laat het ons weten in de comments! Continue Reading