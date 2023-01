Batter (voorzichtig) up!

Deze archiveren we even onder ‘neem dit met een flinke korrel zout’. Volgens Zippo, de leaker die ook zei dat Persona 4 (lees die review hier) naar huidige consoles zou komen, werkt Bandai Namco aan een nieuwe Mario Super Sluggers. Zo melden ze op hun blog wat door Comicbook.com is opgemerkt.

Zippo heeft een ‘hit or miss’-imago in de industrie en ook deze post kan van alles betekenen. Er wordt gesproken over de studio Now Production, de Japanse ontwikkelaar die ook Super Sluggers heeft gemaakt. Daarnaast wordt er gewezen op het feit dat Nintendo onlangs artwork van Daisy heeft geüpdatet, waaronder het model uit Super Sluggers.

Het is natuurlijk normaal dat reporters hun bronnen niet vermelden, maar vooralsnog lijkt het alleen om een gerucht te gaan. Grotendeels van de blog-post bestaat uit speculatie, waaronder de vraag of Pac-man mee mag doen als gastpersonage. Iets dat door comicbook.com als feit wordt opgepakt. Dus doe daarmee wat je wil…

Mario Super Sluggers is een honkbalgame die in 2008 voor de Wii is uitgekomen. Hoewel er daarna geen honkbalspellen in het Mario-universum zijn gereleaset, was honkbal wel een sport in Mario Sports Superstars voor de 3DS.

We vragen je dus even nog niet té enthousiast te worden, maar we wilden het wel delen. Zit jij te wachten op een nieuwe Mario-honkbalgame? Laat het ons weten in de comments.