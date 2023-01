Vanaf maandag: Game elke dag om 20:00 uur mee op onze Discord!

Onze Discord-server wordt nog gezelliger!

Heb je zin om na een lange dag school of werk in de avond even lekker te gamen? Dat kunnen wij ons maar al te goed voorstellen. Daarom kun je vanaf aanstaande maandag elke maandag tot en met zaterdag om 20:00 uur gezellig met onze community gamen. Op onze Discord-server zal er vanaf maandag dagelijks een online event worden georganiseerd waaraan jij kan meedoen. Natuurlijk ben je ook van harte welkom om gezellig mee te kletsen met onze community!

Verschillende games komen voorbij. Zo zul je regelmatig mee kunnen doen met een potje Mario Kart maar spelen we ook games als Uno en Super Mario 3D World. Welke game op welke avond wordt gespeeld houden we handig voor je bij in onze ‘event-kalender’ kanaal op Discord. Uiteraard ben je op onze Discord-server ook meer dan welkom om over de meest uiteenlopende onderwerpen mee te praten met andere leden van onze community.

Wat spelen we wanneer?

De agenda zie je eenvoudig in een oogopslag op onze Discord-server in het ‘events-kalender’ kanaal. Voor aankomende week zie je de kalender ook hieronder. Aanstaande maandag trappen we af met Mario Kart 8 Deluxe. Meer informatie, inclusief de toernooi code, kun je op onze Discord vinden.

Hoe kan ik meedoen?

Meldt je aan op onze Discord-server

Ga naar het ‘event-kalender’ kanaal

Kies het event waaraan je wilt meedoen en zie daar de instructies.

Zien we jou binnenkort ook op onze Discord?