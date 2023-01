Strayed Lights onderweg naar de Switch

Verken een land vol vreemde ruïnes en gloeiende bomen in deze atmosferische actie titel.

Embers heeft eerder deze week Strayed Lights aangekondigd, een gloednieuw atmosferische actie avonturen game. De game verschijnt naast een aantal andere platformen ook op de Nintendo Switch. Wanneer is nog niet helemaal duidelijk, want alhoewel de steam versie momenteel gepland staat voor april heeft de Switch versie als indicatie “deze lente”. Een eerste trailer is ook online gekomen, deze kun je hieronder bekijken.

Strayed Lights is een game die draait om zijn atmosfeer en de vloeiende gevechtssysteem. Jij bent een klein groeiend licht dat op zoek is naar transcendentie. Je verkent hiervoor een mysterieus land vol vreemde ruïnes en gloeiende bomen, waar entiteiten van flikkerend licht en vreemde schaduwen de dienst uit maken. Versla deze vreemde wezens op een soundtrack gecomponeerd door Austin Wintory, die o.a. ook de soundtrack van Journey, ABZU en The Banner Saga componeerde.