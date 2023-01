[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 5

Weten wat je volgende week in de eShop kan verwachten?

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!

Spongebob SquarePants: The Cosmic Shake

Verschijnt op: 31 januari 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

In SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake ga je wederom op avontuur met Spongebob en Patrick. Het chaotische duo krijgt een flacon vol zeemeerminnentranen in handen, welke wensen van iedereen met een zuiver hart vervullen. Nou is dat natuurlijk niet zo’n groot probleem, maar de wensen die ze doen niet helemaal goed uitpakken. Bikini Bottom wordt geplaagd door Cosmic Jelly en overal openen portalen naar Wishworlds, waar ridders, cowboys, piraten en prehistorische slakken uitstromen. Kun jij je vrienden redden? In totaal zijn er 7 Wishworlds om te ontdekken. Daarnaast kan je je omkleden in 30 verschillende outfits en luisteren naar 101 nummers uit de animatieserie.

Life is Strange 2

Verschijnt op: 2 februari 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €31,99

Life is Strange 2 is een verhalende game waarbij vooral jouw keuzes in het emotionele verhaal centraal staan. Jij volgt het verhaal van de 16 jarige Sean Diaz die opgroeit in de buitenwijken van Seattle. Door een ongeluk worden de telekinetische krachten van je broertje Daniel aangewakkerd. Jullie lopen weg van huis, met de politie op je hielen! Plotseling ben jij verantwoordelijk voor de veiligheid en opvoeding van Daniel, terwijl je gehaast de Mexicaanse grens probeert te bereiken. Daar ben je veilig, maar de reis is zeker niet zonder gevaren! En daarnaast heb je dan ook nog Daniel. Je probeert hem levenslessen bij te brengen, maar bij iemand die zo jong al zoveel macht heeft leidt dit onvermijdelijk tot dramatische en levensbepalende gevolgen…

The Pathless

Verschijnt op: 2 februari 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €37,99

The Pathless is een open wereld-game waarin je speelt met een boogschutter en een adelaar. In de game beweeg je je voort door te schieten op kristallen in het bos. Wanneer je dit doet krijg je namelijk een snelheidsboost, die ervoor zorgt dat je nog sneller door de wereld raast. Terwijl je in vol tempo door dit duistere bos rent zul je ook te maken krijgen met diverse gevaarlijke vijanden en zodoende deelnemen aan epische gevechten. Je vecht namelijk tegen een vloek van duisternis die de wereld in zijn greep houdt. Buiten het rennen, springen en vechten kun je in deze donkere wereld ook geheimen ontdekken. Zo zitten er bijvoorbeeld talloze oude ruïnes vol puzzels in de game die er op wachten om ontdekt te worden.

Wat verder verschijnt in de week van 30 januari tot en met 5 februari:

30 jan. 2023: Trek to Yomi – €19,99

30 jan. 2023: Street Racers – €6,00

1 feb. 2023: Puzzle Bobble 2X BUST-A-Move 2 Arcade Edition – €14,99

1 feb. 2023: Albacete Warrior – €9,99

1 feb. 2023: Gunscape – €11,99

2 feb. 2023: Jumbo Airport Story – €13,00

2 feb. 2023: Monster Girls and the Mysterious Adventure 2 – €20,98

2 feb. 2023: Fashion Police Squad – €16,79

2 feb. 2023: Hippo: Little Red Riding Hood – €9,99

2 feb. 2023: Exitman Deluxe – €4,99

2 feb. 2023: Active DBG: Brave’s Rage– €18,99

2 feb. 2023: Cuddly Forest Friends – €39,99

2 feb. 2023: Shark Attack: Fish Predator Open Sea Adventure Survival – €9,99

2 feb. 2023: Words in Word – €9,99

2 feb. 2023: Drainus – €19,50

2 feb. 2023: Uphill Rush Water Park Racing– €10,99

2 feb. 2023: Radiantflux Hyperfractal 4.0 – €1,99

2 feb. 2023: The Intership – €4,99

2 feb. 2023: Sakura Cupid – €9,99

3 feb. 2023: Sport & Fun: Swimming – €19,99

3 feb. 2023: Helvetii – € 16,99

3 feb. 2023: Trophy – €9,59

3 feb.. 2023: Burger Chef Tycoon Extended Edition – €5,99

3 feb. 2023: Pets at Work – €4,99

3 feb. 2023: Car Factory Driver – €12,99

3 feb. 2023: Offroad Moto Bike – €2,99

3 feb.. 2023: Tiny Detour – €4,99

3 feb. 2023: Swap Puzzles – €2,99

4 feb. 2023: Serap;s Last Stand – €9,99

