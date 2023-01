Zijn de makers van Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning met een vervolg bezig?

Kingdoms of Amalur verscheen in 2012 op Xbox en PlayStation, maar kreeg recent een geremasterde versie op de Nintendo Switch. Er gaan nu geruchten dat de ontwikkelaar aan een vervolg werkt.

Er zijn een aantal opties mogelijk

Dat ontwikkelaar Kaiko Games aan een nieuwe game wil gaan werken is overduidelijk. Op hun website staan er namelijk een flink aantal vacatures open. De omschrijving die erbij staat, zorgt echter voor de speculaties. Er wordt namelijk gezocht naar mensen die aan een grote IP van THQ Nordiq willen werken in het genre; actie-avontuur. Hoewel het nog steeds kan betekenen dat er gewerkt wordt aan een compleet nieuwe game, zou het ook zomaar een vervolg op Kingdoms of Amalur kunnen zijn.