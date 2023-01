Half uur aan Risen gameplay

Het begin van je avontuur

Eerder deze week kwam Risen uit op de Switch met een toffe release trailer. Natuurlijk is Risen eigenlijk helemaal geen ‘nieuw’ spel, het origineel komt namelijk uit 2009. Echter is het wel uit de era van epische RPG’s en het is ongetwijfeld mede daardoor dat de game nu op de Switch is.

In de trailer van afgelopen week kun je al een beetje zien hoe het spel draait op de console, maar nu is er ook een klein halfuur aan gameplay om te bekijken. Hierin is het niet zomaar een greep uit de game, maar kun je juist goed zien hoe het begin van het spel er uitziet. Mocht je dus twijfelen over het spel en willen weten hoe het spel begint en draait dan kun je hieronder de video bekijken. Mocht je ook het verhaal willen weten, dan zijn de eerste twee minuten van de video een teaser of raden we de trailer aan.

Heb jij Risen al gehaald, of vroeger al gespeeld? Zou je de game aanraden of is dit er eentje die niet meer van deze tijd is?