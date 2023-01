[DN’s Five] De beste soundtracks van de NES

De beste soundtracks uit het NES tijdperk! Eens?

Wij mensen houden van lijstjes, toch? Daarom gaan we jullie in de weekenden weer voorzien van onze DN’s Five. Ik neem jullie in deze reeks mee in de wereld van videogame muziek, te beginnen bij de Nintendo Entertainment System, ofwel de NES.

5: Castlevania III: Dracula’s Curse – Aquarius

Echt een geweldige soundtrack die ontzettend goed past bij de gameplay. Ik krijg er echt een heroïsch gevoel van. Het level was ook erg pittig, dus ik heb vaak genoeg mogen luisteren naar Aquarius. Deelt iemand dezelfde frustratie/liefde verhouding voor dit nummer?

4: Battletoads – Surf City/Terra Tubes

Hier hoef ik weinig woorden over vuil te maken. Wat een heerlijke game en samen met deze fijne soundtrack was het feestje om dit level door te moeten. Ook al ging het vaak genoeg mis! Wist je dat de componist (David Wise) naast Battletoads heeft meegewerkt aan de soundtrack voor bijvoorbeeld de Donkey Kong Country games?

3: Metroid – Kraid’s Lair

Hoewel ik zelf geen Metroid heb gespeeld, kan ik intens genieten van dit nummer. Onder andere ook door de versie die gebruikt werd in Super Smash Bros.Melee. Mede hierdoor ben ik mij gaan verdiepen in eerdere en latere Metroid games. De muziek is echt geweldig en een aanrader!

2: The Legend of Zelda – Title Theme

Misschien mag deze ondertussen niet meer in dit soort lijstjes staan, maar ik doe het lekker toch. Het blijft voor mij echt een iconisch nummer die, zoals jullie vast wel weten, in meerdere The Legend of Zelda games terugkomt. Er zijn heel veel theorieën op losgelaten, waarom deze muziek zo goed is. Mocht je daar geïnteresseerd in zijn, dan kun je hier helemaal aan je trekken komen. Voor mij is deze specifieke soundtrack niet eens nostalgisch. Ik ben immers begonnen op de Nintendo 64, maar het voelt gewoon bijna alsof het bij mijn jeugd hoort.

1: Super Mario Bros – Underwater Theme

Tsja, mijn nummer 1 is vast niet verrassend. Het is bijna een schande als je deze muziek niet meeneemt in een top 5. Er zijn verschrikkelijk veel toffe nummers uit het NES tijdperk, maar hoe cliche het ook is, de soundtrack van Super Mario Bros is onverslaanbaar. Vandaag de dag kan iedereen de eerste melodie nog steeds neuriën en daarna vertellen over welke game het gaat. Dat is toch ontzettend bijzonder en knap? Mijn persoonlijke favoriet uit de game is overigens de melodie uit het onderwater level.

Deze DN’s Five ging over mijn favoriete soundtracks uit het NES tijdperk. Ik kan hier gerust nog twintig nummers aan toevoegen, maar het is ook wel een leuke uitdaging om er maar vijf te kiezen. Ben je het een beetje eens met deze lijst of had er volgens jou echt nog een ander tussen gemoeten? Laat het vooral weten!