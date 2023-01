Belangrijke update Yoshi’s Story (Nintendo 64)

Belangrijke update voor Yoshi's Story op de Nintendo 64.

Gisteren verscheen er een update voor Nintendo Switch Online leden. Er kwam namelijk een nieuwe game naar de Nintendo 64 bibliotheek. Dat was echter niet de enige update! Een probleem in Yoshi’s Story is ook aangepakt.

Hardnekkig probleem voor Yoshi’s Story eindelijk opgelost

Nintendo werkt geregeld aan updates voor hun oudere games. De grafische kwaliteit wordt soms opgepoetst of aangepast, zoals in The Legend of Zelda: Ocarina of Time bijvoorbeeld. Echter ontstaan er door de Nintendo 64 app soms ook grotere problemen. In Yoshi’s Story verschenen er geen objecten in de achtergrond door het doorzichtige lichaam van Inviso (eindbaas). Met de laatste update is dit probleem eindelijk opgelost.

De komende tijd zullen er nog meer updates komen. Naast het uitbreiden van de bibliotheek met onder andere de Pokémon Stadium games, kijkt Nintendo vast ook naar de huidige Nintendo 64 games.

Welke Nintendo 64 game ben jij op dit moment weer aan het spelen? Of pak je weleens op met vrienden?

[NSO – Nintendo 64]



Looks like the Inviso boss fight from Yoshi’s Story has been fixed in version 2.9.0. In prior versions, background objects didn’t appear “behind” Inviso’s transparency.



(thanks @Mondo_Mega via @XDFUNNYHAHA) https://t.co/BISElEDrez — OatmealDome (@OatmealDome) January 27, 2023